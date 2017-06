Essevee haalt versterkingen bij Anderlecht en AA Gent

Zulte Waregem versterkt zich met Peter Olayinka en Michaël Heylen. De Nigeriaanse spits wordt gehuurd van AA Gent, de Belgische verdediger wordt definitief overgenomen van Anderlecht.

Peter Olayinka (21) is een beweeglijke aanvaller die in januari 2016 door AA Gent werd weggehaald bij het Albanese Skënderbeu. Hij speelde in een half seizoen bij de Buffalo's echter geen minuut, en werd het afgelopen seizoen uitgeleend aan het Tsjechische Dukla Praag. Daar kwam hij in 27 wedstrijden 15 keer tot scoren.

Michaël Heylen (23) is een centrale verdediger die zijn opleiding genoot bij Anderlecht. Daar kwam hij door de zware concurrentie echter niet aan de bak, zodat hij zijn toevlucht zocht in uitleenbeurten. In het seizoen 2013-2014 was hij basisspeler bij KV Kortrijk, en afgelopen seizoen speelde hij 24 wedstrijden voor degradant Westerlo.