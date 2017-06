Nooit stonden we dichter bij een natuurbrand. Bekijk hier het risico in uw gemeente

België kreunt onder de aanhoudende droogte. Gecombineerd met de zeer hoge temperaturen en behoorlijk veel wind zorgt dat ervoor dat het risico op een natuurbrand al enkel dagen hoog is. Vanaf overmorgen kleurt gans België rood en wordt het risico zeer hoog.

“Het is heel moeilijk om te zeggen of en waar er deze week een bos- of heidebrand uitbreekt”, zegt bio-ingenieur Jan Baetens (UGent) “maar we kunnen stellen dat de kans ongeveer vijftig procent groot is dat een dezer dagen ergens in het land een natuurbrand ontstaat. Dat hoeft niet meteen een grote ramp te worden zoals in Portugal maar we moeten wel waakzaam zijn.”

Zie hier hoe vanaf donderdag in bijna heel België het risico op een natuurbrand zeer hoog wordt:

Vanaf donderdag is uiterste waakzaamheid geboden voor brand. Foto: UGent

Kaarten

Baetens stelde vorig jaar de eerste Belgische risicokaart voor natuurbranden samen. Daarop kan per perceel voor alle Belgische gemeenten worden nagegaan hoe hoog het risico is door het jaar heen dat er een natuurbrand zal ontstaan. Dat risico is berekend aan de hand van een wiskundig model gebaseerd op drie factoren: het soort vegetatie, het bodemtype en de aard van menselijke activiteit in het gebied. Een doctoraatsstudent dook daarnaast ook in de krantenarchieven om alle natuurbranden van enige omvang in ons land tussen 1911 en 2016 te bestuderen. Hij kwam uit op 800 stuks.

Daarnaast krijgt Baetens van de Europese organisatie die bosbranden in het oog houdt een dagelijkse update van het huidige brandrisico. “Op dit ogenblik is het risico in Zuid-Nederland, Noord-België en de streek rond Parijs even hoog als in het zuiden van Europa. De provincies Antwerpen - en dan vooral de Kempen - , Limburg en de Hoge Venen zijn traditioneel het meest vatbaar voor natuurbranden maar momenteel is de toestand overal in België gevaarlijk. Donderdag treedt het hele land zelfs in de hoogste fase, die van “very high danger”, wat toch wel heel,uitzonderlijk is.”

Bekijk hier hoe groot het risico op een natuurbrand is in uw gemeente:

Voorspellingen

Met de hulpdiensten is afgesproken dat zij Jan Baetens contacteren zodra er een natuurbrand uitbreekt die groter is dan 25 hectaren (ongeveer de oppervlakte van 25 voetbalvelden) . “Als wij de plek kennen waar de brand is begonnen en het tijdstip waarop, kunnen wij aan de hand van wiskundige modellen voorspellen hoe de brand zich zal uitbreiden binnen 12 tot 24 uur. Die info sturen wij terug naar de brandweer, die dan weet waar zij hun manschappen en bluslijnen best positioneren. Voor alle duidelijkheid, bij de eerstvolgende brand gaan wij uittesten of onze voorspellingen juist zijn.”

Meest recente branden

De grootste Belgische natuurbrand uit onze recente geschiedenis dateert van april 2011. Toen vatte in de Hoge Venen de top van een heuvel vuur. Door de sterke wind boven op de heuvel verspreidde het vuur zich snel. Uiteindelijk ging 1400 ha (een gebied van ongeveer 3,5 bij 4 km) op in de vlammen.

In 2015 brandde het nog twee keer in de Hoge Venen. Toen legde de brand 80 en 29 ha plat. In 2011 brandde ook 200 ha af op de Mechelse heide in Meeuwen-Gruitrode en 555 ha op de Kalmthoutse heide.

De hand van de mens

“Spijtig genoeg ontstaan de meeste branden door de mens”, zegt Baetens. “Een weggeworpen sigarettenpeuk of zelfs een achtergelaten stuk glas dat als vergrootglas werkt, kan voldoende zijn voor een uitslaande brand. Vaak is een natuurbrand aangestoken maar ook een barbecue in de natuur kan voor de vonk zorgen. Een van de grote branden op de Kalmthoutse heide werd veroorzaakt door een auto die was achtergelaten met panne waarin door oververhitting een vonk ontstond in een onderdeel.”

Bekijk hier de gedetailleerde kaarten per provincie:

Antwerpen Foto: UGent

Limburg Foto: UGent

Oost-Vlaanderen Foto: UGent

West-Vlaanderen Foto: UGent