Jonge middenvelder verlaat Genk voor Lommel

Lommel - Lommel SK heeft dinsdag zijn tweede versterking voor volgend seizoen voorgesteld. De 20-jarige middenvelder Laurens Vermijl komt transfervrij over van Racing Genk en tekende een overeenkomst voor twee seizoenen. Dat meldt de club uit de eerste amateurklasse op zijn website.

Vermijl doorliep een groot deel van zijn jeugdopleiding bij Lommel, alvorens in 2014 de overstap te maken naar de beloften van KRC Genk. Bij Genk kwam hij vorig seizoen één keer in actie op het hoogste niveau: in Play-off II mocht hij een helft opdraven tegen Lokeren.

Laurens is de jongere broer van de 25-jarige rechtsback Marnick Vermijl, die in de Engelse tweede klasse actief is bij Preston North End. Bij Lommel SK, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de eerste Klasse B, is Wouter Vrancken de trainer. Hij speelde tussen 2006 en 2008 voor Genk.