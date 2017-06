Hoffenheim plukt Havard Nordtveit weg bij West Ham

De Noorse international Havard Nordtveit verlaat het Engelse West Ham United voor het Duitse Hoffenheim. Dat meldden beide clubs dinsdag op hun clubwebsite. Nordtveit, die woensdag zijn 27e verjaardag viert, ondertekende een contract tot 30 juni 2022 bij de Bundesliga-club.

Nordtveit verliet vorig seizoen het Duitse Borussia Mönchengladbach voor een avontuur bij West Ham United in de Premier League. Daar kon de Noor echter geen basisplaats afdwingen, waardoor hij al na een seizoen terugkeert naar de Bundesliga.

“Ik ben ervan overtuigd dat we met Nordtveit de speler gevonden hebben die ons spel een nieuwe dimensie zal geven. Voor een centrale verdediger heeft hij de perfecte kwaliteiten om in een drie- of viermansverdediging te spelen en hij kan ook als defensieve middenvelder ingezet worden”, verklaarde Julian Nagelsmann, de 29-jarige coach van Hoffenheim, op de clubwebsite.

Ook Nordtveit zelf is opgetogen over zijn overstap naar Hoffenheim. “Ik ken de Bundesliga heel goed van mijn tijd bij Mönchengladbach en ik ben ervan overtuigd dat ik zal kunnen brengen wat de club van mij verwacht. De speelstijl van Hoffenheim en de inspanningen die de club gedaan heeft om me naar hier te brengen, gaven de doorslag in mijn beslissing.”

Nordtveit speelde vorig seizoen amper zestien wedstrijden bij West Ham in de Premier League. Hoffenheim eindigde vorig seizoen als vierde in de Bundesliga en treedt daardoor komend seizoen aan in de voorrondes van de Champions League. Over de transfersom wensten beide clubs niets te communiceren. Nordtveit zal bij Hoffenheim met het rugnummer 6 aantreden.