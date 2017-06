UEFA laat twee ploegen met dezelfde sponsor toch toe in Champions League 2017-2018

RB Leipzig was de revelatie in Duitsland vorig seizoen en eindigde op een tweede plaats. Foto: AFP

Brussel - Het Duitse RB Leipzig en het Oostenrijkse Red Bull Salzburg mogen dit jaar allebei aan de Champions League deelnemen. Dat maakte de Europese voetbalfederatie UEFA dinsdag bekend. Beide clubs zijn gelinkt aan Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz, maar volgens de UEFA worden de integriteitsregels niet geschonden omdat Red Bull enkel nog optreedt als hoofdsponsor van Leipzig, niet als eigenaar. De UEFA heeft het dan ook steevast over “FC Salzburg” in het officiële communiqué.

“Na grondig onderzoek en gestructureerde wijzigingen binnen de clubs” geeft de Europese Voetbalbond aan dat er geen reglementen worden geschonden als beide ploegen volgend jaar deelnemen aan het kampioenenbal. Het financieel controleorgaan van de UEFA staat onder leiding van voormalig premier Yves Leterme.

Oostenrijks kampioen Red Bull Salzburg komt in de tweede voorronde van de Champions League uit tegen de winnaar van het duel tussen het Maltese Hibernians en het Estlandse Tallinn. Leipzig is als Duits vicekampioen rechtstreeks voor de groepsfase geplaatst. De Oostenrijkse zakenman Mateschitz bezit ook voetbalclubs in de Verenigde Staten en Brazilië.