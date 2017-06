Hier duiken de mysterieuze vlekjes opnieuw op

Zelzate - Opnieuw hebben een aantal bewoners in de omgeving van de Camile Leynlaan in Zelzate te maken met een vervelende neerslag van bruingele druppeltjes.

Nadat in 2015 Zelzate al werd geteisterd door mysterieuze bruingele vlekjes, is het opnieuw van dat. De vlekjes zijn vooral zichtbaar op geparkeerde auto’s. “Ik moet echt kijken van waar de wind komt voor ik mijn lakens durf ophangen”, zegt Marleen Van de Velde uit de Camile Leynlaan. Twee jaar geleden liet het gezin de zaak al eens onderzoeken. “Men vertelde me toen dat stuifmeel van de overvliegende bijen aan de oorsprong van de druppeltjes lag. Maar hoe komt het dan dat we ook in de winter deze neerslag hebben?”

De vlekjes zijn hard, vettig en moeilijk te verwijderen. Marleen toont flesjes met daarin de stukjes afgeschraapte neerslag. “We eten hier onze groenten uit de tuin met deze vreemde neerslag en niemand kan ons geruststellen dat het spul niet schadelijk is voor onze gezondheid.” Oppositiepartij PVDA vraagt meer duidelijkheid over het fenomeen en agendeerde het probleem op de gemeenteraad van 22 juni.