Droom van snackliefhebbers komt uit: deze stad krijgt zijn eigen bitterballenfestival

Eindelijk is het zover. Onze noorderburen komen op de proppen met een bitterballenfestival: een ode aan de “lievelingssnack van de Nederlanders”. Op amper twee uur rijden van onze grens kan je het smakelijke programma mee volgen. Daar staan 8 verschillende ambachtelijke ‘bitterbalstages’ waar naar hartenlust geproefd kan worden van de frituursnacks “met haute-cuisine-allures”.

“Waar bij andere snacks de herhaling zou gaan vervelen is dat bij de bitterbal nooit het geval. Ieder mandje van dit goudbruine krokante goud dat in de frituur verdwijnt tovert een lach op ons gezicht”, zo leggen de organisatoren uit op hun Facebookpagina.

En dan is er nog eens koud bier, “de beste vriend van de bitterballen”, dat perfect is afgestemd op de verschillende ambachtelijke bitterballetjes. Wie niet kan wachten, mag 15 juli 2017 alvast in zijn agenda omcirkelen en een reisje naar Amsterdam op poten zetten.