Portugal ontkent berichten over neergestort blusvliegtuig

De Portugese overheid heeft dinsdag ontkend dat een van de blusvliegtuigen is neergestort bij het bestrijden van de bosbranden. Een ongeval met een ander toestel wordt evenwel niet uitgesloten.

Het Portugese blad Publico had dinsdag gemeld dat een Canadair, een blusvliegtuig, zou gecrasht zijn in de buurt van het dorp Louriceira. Maar de civiele bescherming in Portugal stelt dat die berichten nergens op gebaseerd zijn. Er was een reddingshelikopter uitgestuurd, maar die heeft geen sporen van het ongeval teruggevonden, zo klinkt het.

Toch kan de civiele bescherming niet volledig uitsluiten dat een vergelijkbaar toestel, dat niet bij de bluswerken betrokken was, zou zijn neergestort. Mogelijk was het gehoorde lawaai afkomstig van de ontploffing van gasflessen.

Spanje (6), Frankrijk (3) en Italië (2) hebben in totaal elf blusvliegtuigen naar Portugal gestuurd, om de bosbranden te helpen bestrijden. Portugal heeft zelf ook twee toestellen gehuurd.

Meer dan 1.000 brandweermannen zijn samen met de vliegtuigen sinds afgelopen weekend in de weer om de reusachtige bosbranden in te dijken. Sinds zaterdag zijn al zeker 64 mensen omgekomen, zeker 150 anderen raakten gewond.