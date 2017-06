AA Gent wisselt de ene Israëliër voor de andere: aanvaller tekent, verdediger vertrekt

AA Gent zit niet stil op de transfermarkt. Nadat het deze week bijna vier miljoen neertelde voor de Kroatische middenvelder Franko Andrijasevic, rondden de Buffalo’s dinsdagavond de transfer af van de 21-jarige Israëlische Lior Inbrum af. Tegelijkertijd neemt Gent ook afscheid van de Israëliër Ofir Davidzada, hij wordt uitgeleend aan Maccabi Tel-Aviv.

Lior Inbrum tekende in de Arteveldestad een contract voor vier seizoenen. De 21-jarige flankaanvaller is van Ethiopische afkomst en heeft de Israëlische nationaliteit. Hij speelde sinds 2014 bij FC Ashdod. Tegelijkertijd maakte AA Gent ook bekend dat de Israëlische verdediger Ofir Davidzada Gent verlaat. De 26-jarige linksback kwam in 2016 aan bij Gent, maar speelde weinig. Hij wordt uitgeleend aan Maccabi Tel-Aviv, dat ook een aankoopoptie verwierf.

Inbrum is de vijfde inkomende transfer van de Buffalo’s, na Mamadou Sylla (Eupen), Aboubakary Koita (Geel), Ricardo Avila (Chorrillo) en Franko Andrijasevic (Rijeka).