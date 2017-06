Anderlecht snakt naar een nieuw stadion. Er waren dromen, dan plannen, veel discussies, vervolgens handtekeningen. Maar een effectieve verhuis? Dat niet. Een reconstructie van hoe het Eurostadion paars-wit alleen maar tijdverlies heeft opgeleverd.

We zetten de klok vijf jaar terug. I have a dream… Steven Martens, de CEO van de voetbalbond, laat in juni 2012 een eerste ballonnetje op over een nieuw nationaal stadion voor de Rode Duivels. Daarin ...