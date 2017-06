Een unieke blik achter de schermen: zo schrijf je de scenario’s van Thuis

Het zijn hoogdagen voor de liefhebbers van de Vlaamse dagelijkse fictiereeksen. Zowel ‘Thuis’ als ‘Familie’ gaan in een eindsprint naar de apotheose van dit seizoen. Hoog tijd om televisiekijkend Vlaanderen onder te dompelen in de wereld van onze Vlaamse series, die dagelijks miljoenen kijkers in de ban houden. Deze keer vertelt Stef Wouters, hoofdscenarist van ‘Thuis’, hoe hij samen met zijn team de verhalen op papier zet die hun fans weten te begeesteren.

In wijzerzin: Luc Gadisseur, Knarf Van Pellecom, Stef Wouters, Ilke Brassine, Karolien Cammaerts, Koo Van Damme, Nathalie Haspenslagh. Foto: Karolien Cammaerts

Al vanaf de eerste fase van het schrijfproces, is er sprake van talloze pittige discussies. Want scenario’s uittekenen doet Stef Wouters niet alleen. “In ons kernteam van acht mensen hebben we twintigers en vijftigplussers, alleenstaanden, ouders met jonge kinderen, geroutineerde scenaristen en nieuwelingen. Evenveel vrouwen als mannen ook, dat doen we heel bewust.”

“Die diversiteit versterkt onze scenario’s. Na de brainstormsessies bespreken en herwerken we alles nog geregeld met dialogisten en kritische lezers. Hoe meer verschillende meningen, hoe meer debat, hoe sterker en geloofwaardiger onze verhaallijnen.”

Psychiaters, professionals en “bullshit”

Een verhaallijn ontstaat niet alleen in de kamertjes van de VRT. “Toen we van Franky een ‘Kaat’ wilden maken, hebben we ons twee jaar lang voorbereid met talloze gesprekken met psychiaters en transgenders. Ook de relatie tussen Arne en Ruben hebben we meermaals met experten bekeken. Daar hebben we zelfs een rollenspel over gespeeld met een psychiater, zodat we er helemaal zeker van waren dat het juist, correct en onderbouwd geschreven was. Dat is ook een veiligheid voor ons, die research, dan kan niemand achteraf zeggen dat het “bullshit” was, het is écht getoetst aan de realiteit.”

Om de verhaallijn tussen psychiater Ruben en Arne zo geloofwaardig mogelijk te maken, deden de scenaristen zelfs rollenspelen met professionele psychiaters. Foto: thuis

“Wij willen een geloofwaardige afspiegeling zijn van de samenleving. Zeker wanneer het bij de meeste mensen ver van hun bed lijkt, is het nog belangrijker om realistische en genuanceerde verhaallijnen te brengen, anders haken ze zeker af”, vertelt Wouters, die ondertussen al vijf jaar als hoofdscenarist actief is en al sinds 2004 betrokken bij ‘Thuis’.

“Sommige verhaallijnen duren te lang, zeggen ze dan. Maar zo’n echtscheidingsprocedure of een hoederechtkwestie zoals over Sandrine, daar kruipt in de werkelijkheid ook heel veel tijd in. Soms gaan we net dat tikkeltje sneller dan de realiteit, maar korter dan de verveling, want het publiek wil toch net wat meer afwisseling dan vroeger, merken we.”

“Simonneke die Sams mama bleek te zijn, was een verhaallijn die Marleen Merckx zelf had gesuggereerd.” Foto: thuis

Acteurs, fans en echtgenoten

Ook acteurs stappen soms naar de scenaristen om hun verhaallijnen te suggereren of om te discussiëren over de karaktertrekken van hun personages. “Marleen Merckx heeft zo zelf voorgesteld dat zij de mama zou zijn van Sam. Wij zijn dan gaan onderzoeken of dat ook in de werkelijkheid zou kunnen, qua tijdsspanne in het leven van Simonneke, maar ook qua tijdsgeest in de jaren ‘80. Als alles klopt, dan schrijven we dat met veel plezier uit.”

De trouwe en actieve fanbasis van ‘Thuis’ laten met veel furore hun ideeën over de verhaallijnen achter op sociale media, op hun eigen versie van Wikipedia of zelfs op gespecialiseerde fora. “Wij lezen zeker mee en vinden de onderlinge debatten over onze afleveringen geweldig. Dat medeleven, daar doen we het voor”, aldus Wouters. Maar tips van hun fans verwerken in de afleveringen dat doen ze niet. “Het mag niet te voorspelbaar worden, hé. Dat is trouwens ook echt heel moeilijk, want we zijn meestal al zes maanden verder in ons schrijfproces dan de afleveringen die je op televisie te zien krijgt. Voor deze seizoensfinale hebben wij bijvoorbeeld de krijtlijnen in september 2016 al uitgezet, rond Kerstmis beginnen we die dan te kristaliseren. Dan bouwen we de structuur van de verhalen sterker uit, zodat de personages precies zo zullen eindigen, zoals wij dat willen.”

Maar niet alleen hun fans zijn trouwe kijkers. Ook hun familie en vrienden zitten vaak aan de buis gekluisterd. “En dan krijgen we wel eens een aflevering waarna er vrienden komen zeggen: ‘Ah, daar herken ik mij precies wel in!’ Dat klopt vast en zeker. Wij halen inderdaad ook inspiratie uit ons eigen leven. Dat is ook normaal, want aan de schrijftafel kan iedereen het beste van zichzelf geven, in een absoluut vertrouwen zonder dat er geroddeld of gelachen wordt. Dan komen immers de meest menselijke en oprechte verhalen naar boven. Als een boutade zeggen we dan soms wel eens dat onze collega’s meer van ons weten dan onze echtgenoten.”

Game of Thuis

Niet alle beslissingen zijn voorspelbaar integendeel. Verrassingen in de verhaallijnen kunnen al eens zorgen voor boze reacties van fans. Foto: Thuis

Niet alle beslissingen worden in dank afgenomen. Soms zijn de kijkers woedend over de keuzes van de scenaristen. “Ik moet dan altijd denken aan de eerste reeks van ‘Game of Thrones’. Daarin onthoofden ze de held, het favoriete hoofdpersonage. Hij is dan misschien dood, maar de mensen hebben nog veel meer zin om het vervolg te kennen.”

“Fans schrijven dan wel eens boos dat ze niet meer gaan kijken. Maar dat is een emotionele opwelling. En dat het hen iets doet, vind ik net goed. Ik zie die “boosheid” meer als een emotionele ontlading. Een manier waarop wij weten dat de verhalen iets doen en iets teweegbrengen bij onze kijkers.” Ze leven mee, ze voelen mee en rouwen mee. “Ik schrik niet meer terug van een boze reactie. Maar we hebben er wel respect voor, voor de meningen van onze kijkers. Maar beslissingen in het scenario terugdraaien dat kan ik ook niet, we werken altijd zes maanden voor de uitzending.”

Ondanks de pittige reacties, kiezen ze nooit voor een compromis, zegt de hoofdscenarist. “Als je gaat voor een voorgekauwde tussenoplossing om iedereen tevreden te stellen dan vertel je vaak een slapper verhaal… We willen altijd gaan voor het beste idee. Daarom ligt alles nooit voor honderd procent vast. Alles moet ten alle tijden in vraag kunnen gesteld worden, want er kan altijd nog een sterker plan opkomen. Als je niet flexibel bent, kan je ook voor problemen te komen staan. Zoals toen Ann Petersen (ons moe “Florke” in de reeks, red.) stierf. Dan moet je wel herschrijven, hoe erg dat ook is. Maar we weten het liever op voorhand natuurlijk. Andere acteurs weten dat ze hun vertrek redelijk vroeg moeten aankondigen zodat we een geloofwaardige exit uit kunnen werken.”

Soms is herschrijven onvermijdelijk, wanneer je bijvoorbeeld afscheid moet nemen van “ons moe”, toen Ann Petersen stierf. Foto: thuis

Droomjob

“Dit is een droomjob”, geeft Wouters toe. “Scenario’s schrijven is het moment waarop je echt audiovisueel werk aan het creëren bent, vanuit het niets. Een boek schrijven, dat zou met niet zo liggen, maar verhalen vertellen en voor televisie creëren, dat is voor mij altijd al het doel geweest. Of ik het nu voor ‘De smaak van De Keyser’ deed, of voor een dagelijkse serie als ‘Thuis’. Het is een heerlijk proces.”

De hoofdscenarist kijkt dan ook al uit naar de seizoensfinale, de apotheose van hun jaar hard werken. “In juli gaan we er dan even tussenuit, om met bakken vol nieuwe inspiratie terug te keren voor de volgende afleveringenreeks.”