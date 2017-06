Zanger Paul Severs houdt uitverkoop: hier kan je meer dan 500 showkostuums scoren

Asse / Zellik - Via tweedehandswinkel In&Out in Zellik verkoopt de Vlaamse zanger Paul Severs een deel van zijn kostuums, maar ook meer dan 500 showkostuums van zijn vrouw Paulette. Binnenkort kan je dus dansen in de discotheek in een kostuum van Paul Severs.

Paul Severs (68) is al jaren bekend in de Vlaamse showbizzwereld voor zijn hits ‘Zeg ‘ns meisje’, ‘Geen wonder dat ik ween’ en ‘Ik ben verliefd op jou’. Jarenlang trad hij overal in Vlaanderen op met zijn hits.

Daarbij werd Severs begeleid door zijn vrouw Paulette (66), die achtergronddanseres was. Ze was altijd gekleed in opvallende, losse danskleedjes. Maar Paulette kreeg enkele jaren geleden een ernstige oogziekte, die haar bijna volledig blind heeft gemaakt.

Plaats maken in huis

“Om plaats te maken in ons huis schenken we nu alle showkostuums van Paulette, die soms in viervoud werden gemaakt, weg aan het goede doel In&Out in Zellik”, zegt Paul Severs. “We doen dat met pijn in het hart, want we hadden graag nog samen opgetreden. Maar sinds drie jaar kan ze niet meer meedansen. Ik heb het nog geprobeerd met twee of vier andere danseressen, maar nu treed ik alleen op.”

De meer dan 500 pakjes van de danseressen en ook enkele kostuums van Paul Severs zelf zullen verkocht worden bij In&Out in Zellik, dat naast tweedehandsverkoop ook mensen begeleidt op de arbeidsmarkt.

“In de zomer van 2016 leerde Paul Severs In&Out Zellik kennen toen Chiro Nationaal een persiflage van zijn bekende hit ‘Zeg ‘ns Meisje’ in de gebouwen van In&Out kwam inblikken. Toen ontstonden de eerste gesprekken om de kledij van zijn vrouw Paulette via In&Out Zellik te verkopen”, zegt winkelverantwoordelijke Robrecht Geeroms. “We zijn verbaasd hoeveel kledij hij heeft, en dit is enkel van de laatste tien jaar van zijn carrière. Naast kledij worden ook accessoires en schoenen aangeboden. Soms zijn daar stukken bij die Paul voor 500 euro gekocht heeft en nu weggaan voor een lage prijs.”

Persoonlijke uitnodiging

De verkoop voor het grote publiek vindt plaats op donderdag 29 juni en zaterdag 1 juli, telkens van 13 tot 16 uur. Maar de echte fans nodigt Paul Severs persoonlijk uit voor een eerste exclusieve verkoop op dinsdag 27 juni van 13 tot 16 uur. Die fans hoeven ook niet meteen te vrezen voor het einde van de carrière van de Vlaamse zanger nu hij kledij verkoopt. “Volgende week word ik 69, maar zolang ik gezond blijf, doe ik verder. De zomer zit weer vol met optredens en ik breng nog drie singles uit. Werk genoeg dus!”

INFO

In&Out, Brusselsesteenweg 541, 1731 Zellik.