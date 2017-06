Opschudding binnen de voetbalbond: De Keersmaecker na elf jaar bondsvoorzitter af?

Zaterdag wordt de voorzitter van de voetbalbond verkozen en na elf jaar dreigt François De Keersmaecker zijn post als preses kwijt te zijn. Uit het niets is daar plots een tegenkandidaat: de 74-jarige Gérard Linard. En die heeft, in tegenstelling tot De Keersmaecker, machtige bondgenoten.

François De Keersmaecker (59) leek zijn zevende ambtstermijn als bondsvoorzitter te kunnen aanvatten. Niemand anders stelde zich kandidaat. Maar nu is er plots toch een tegenstrever. Zijn naam: Gérard Linard, 74 jaar en voorzitter van de ACFF, de Waalse amateurvleugel. Linard was na het ontslag van Steven Martens anderhalf jaar CEO van de KBVB, tot november vorig jaar. Omdat een bondsvoorzitter niet ouder mag zijn dan 75, dreigt hij een overgangsfiguur te worden. Al klinkt het pragmatisch binnen de bond: “Dat ­reglement bekijken we nog wel.”

Zaterdag wordt door 22 stemgerechtigden middels een geheime stemming een nieuwe voorzitter van de KBVB verkozen. Zeven stemmen komen van de Vlaamse amateurliga, zeven van Franstalige amateurs en acht van de Pro ­League, de profclubs dus. De Keersmaecker raakte in 2006 verkozen als opvolger van wijlen Jan Peeters dankzij de steun van de amateurs. In theorie kan hij rekenen op de Vlaamse amateurs. Lijnrecht daartegenover staat Linard, vertegenwoordiger van de Waalse amateurs. Cruciaal zijn dus de acht stemmen uit de Pro League, uitgebracht door ondervoorzitter Bart Verhaeghe (Club Brugge), Bruno Venanzi (Standard), Johan Timmermans (KV Mechelen), Mehdi Bayat (Charleroi), Joseph Allijns (KV Kortrijk), Daniel Spreutels (Anderlecht), Paul Van Der Schueren (OH Leuven) en Mieke Declercq (Zulte Waregem). En die steunen (grotendeels) Linard.

Twee jaar geleden schoof de Pro League KV Kortrijk-preses Joseph Allijns al naar voren als tegenkandidaat. Hij verloor. “Maar sindsdien hebben we binnen de raad van bestuur wel een gelijke verdeling van de stemmen tussen profclubs en amateurs. Die was er voordien niet. Dat wilden we als Pro League binnenhalen”, zegt Allijns. De macht van de bondspreses is sindsdien dan ook uitgehold. Onder meer omdat De Keers­maecker bij gelijke stemmen niet langer het laatste woord heeft, maar nu samen met ondervoorzitter Bart Verhaeghe tot een compromis moet komen.

Toch bleef binnen de Pro League het functioneren van De Keersmaecker een doorn in het oog. Zo wordt hem verweten dat hij onvoldoende zijn verantwoordelijkheid nam voor het financiële wanbeleid bij de KBVB. Ook wordt hij beschouwd als een rem op de verdere professionalisering. Dat De Keers­maecker zich uitliet over het Eurosta­dion en over de premies van de Rode Duivels – wat buiten zijn bevoegdheid valt – viel evenmin in goede aarde. Kortom, in de ogen van vele vertegenwoordigers van de profclubs, ondervoorzitter Verhaeghe op kop, is De Keersmaecker geen geschikte voorzitter meer van “het bedrijf KBVB”. En dat dreigt De Keersmaecker zaterdag zuur op te breken.