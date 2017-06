Club heeft dertiende vervanger voor Simons beet in evenveel seizoenen, maar alleen Simons zelf voldeed

Toen Timmy Simons in 2005 Club Brugge verliet, ontstond er plots een gapend gat voor de verdediging. Jarenlang probeerde Club het gehavende middenveld te helen, maar de enige die sindsdien de rol van Timmy Simons zonder ongelukken op zich nam, was... Simons zelf. Marvelous Nakamba is de dertiende troonopvolger in dertien seizoenen.Een overzicht.

2005-2006: Sven Vermant (Bel), Schalke 04 (gekocht voor 125.000 euro)

Marc Degryse haalde Vermant voor een prikje bij Schalke 04, maar als echte stofzuiger bleek de gewezen aanvaller een miscasting.

2006-2007: Mustapha Diallo (Sen), ASC Diafar (gekocht voor 125.000 euro)

Aangetrokken na een test als de nieuwe Vieira, maar door trainer Emilio Ferrera na een bruuske tackle tijdens de Brugse Metten meteen vierkant geklasseerd. Maakte nadien wel carrière bij het Franse Guingamp.

2007-2008: Jeroen Simaeys (Bel), STVV (gekocht voor 200.000 euro)

De eerste transfer van sportmanager Luc Devroe. Kwam door de blessuregolf in de defensie terecht en raakte daar nooit meer weg.

2008-2009: Marc-André Kruska (Dui), Dortmund (gekocht voor 750.000 euro)

Ingehaald in januari en na zes maanden weer vertrokken wegens niet goed genoeg.

2008-2009: Vadis Odjidja (Bel), Hamburg (gekocht voor 900.000 euro)

Ingehaald op dezelfde dag als Kruska. Werd in de jaren nadien geregeld als defensieve middenvelder gebruikt, maar zijn hart lag een rij hoger, dichter bij doel.

2009-2010: Thibaut Van Acker (Bel), gepromoveerd uit eigen jeugd (gratis)

Het jeugdproduct uit Merendree, vandaag voetballend bij SV Roeselare, werd ooit een Timmy Simons Light genoemd, en dat bleek. Voor de Belgische top woog hij te licht.

2011-2012: Niki Zimling (Den), Udinese (gekocht voor 500.000 euro)

De eerste defensieve middenvelder onder Verhaeghe-Mannaert moest de leider van het middenveld worden, maar daarin faalde hij jammerlijk. Na anderhalf jaar al weg.

2012-2013: Enoch Adu (Gha), Nordsjaelland (gekocht voor 2 miljoen)

Door Garrido twee dagen na zijn handtekening voor de leeuwen gegooid en een week later opnieuw. Meteen verbrand. Een jaar later alweer weg.

2013-2014: Timmy Simons (Bel), Nürnberg (gekocht voor 400.000)

Acht jaar na zijn vertrek, op zijn 36ste, haalde Club eindelijk de geknipte vervanger voor Timmy Simons: Simons zelf.

2014-2015: Francisco “Gato” Silva (Chi), Osasuna (gehuurd)

International, momenteel actief op de Confederations Cup, polyvalent, ervaren en op termijn dé nummer zes van Club. De introverte Chileen, ook gebruikt als rechtsback, verloor evenwel de concurrentieslag met Simons.

2014-2015: Claudemir (Bra), Kopenhagen (gekocht voor 350.000)

Vervanger van de in december vertrokken Fernando Menegazzo. Had eigenlijk nog nooit als defensieve middenvelder gespeeld. Werd er wel toe opgeleid en verving Simons daar inmiddels vaak, met wisselend succes.

2015-2016: Mikel Agu (Nig), Porto (gehuurd)

Ondanks een blessure gehuurd van Porto, want intern was het geloof groot. De buitenwereld zag hem twee keer in actie en snapte daar niet veel van.

2016-2017: Tomas Pina (Spa), Villarreal (gekocht voor 3 miljoen)

Gepokt en gemazzeld in La Liga, maar toch te plat om Simons uit de ploeg te spelen. Ex-ploegmaat Jérémy Perbet begreep dat: “Hij excelleerde bij Villarreal vooral dankzij de man naast hem.”

2017-2018: Marvelous Nakamba (Zim), Vitesse (gekocht voor 3 miljoen)

Gisteren legde Club de Zimbabwaan vast voor vier jaar. Afgelopen seizoen brak hij helemaal door bij Vitesse en kreeg de naam als ‘beste balafpakker’ van de Eredivisie.

Totaal uitgegeven: 8,35 miljoen euro