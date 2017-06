PORTRET. Bourgondiër en tegenpool van De Keersmaecker: wordt dit de nieuwe bondsvoorzitter?

Wie is Gérard Linard, de man die uit de lucht komt gevallen als tegenkandidaat van François De Keersmaecker voor de voorzittersverkiezingen bij de voetbalbond zaterdag? Als streng voormalig financieel expert die eentalig Frans is, is hij anti-De Keersmaecker. En gezien zijn leeftijd (74 jaar) is zijn houdbaarsheidsdatum als bondsvoorzitter beperkt. Michaël Van Damme