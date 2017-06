Talent Anderlecht hoopt op nieuwe kans: “Gedaan met talent te verprutsen door mijn eigen stommiteiten”

Anderlecht hervat vandaag de trainingen. Het doet dat zonder talent Dodi Lukebakio (19), want de dribbelaar is één van de 15 spelers die van trainer René Weiler (voorlopig) niet met de A-kern mag meetrainen.

Dodi Lukebakio is altijd één van de grootste talenten van Anderlecht geweest. Een slangenmens met een heerlijke dribbel, maar René Weiler zag het er niet in. Mooi om naar te kijken, dat wel. Maar tactisch moeilijk te sturen en ongedisciplineerd naast het veld. De Lukebakio die wij aantreffen, toont evenwel een andere mentaliteit. “Het is gedaan met mijn talent te verprutsen door mijn eigen stommiteiten”, begint hij. “Als de training vroeger om 9 uur begon, dan arriveerde ik altijd om 9.05 uur. Nu sta ik al om 7.15 uur in de fitnesszaal om oefeningen te doen. Het duurde lang voor ik die les begreep, maar het is gelukt. Dat geldt trouwens ook op het terrein. Geen mooie, maar nutteloze dribbels meer voor mij. Ik heb mijn spel vereenvoudigd, speel sneller richting de goal en verricht ook meer defensief werk. De knop is omgedraaid.”

De uitleenbeurt aan Toulouse heeft Lukebakio deugd gedaan. Ook al was zijn speeltijd er beperkt tot 5 invalbeurten en 1 basisplaats (door het ontbreken van een Belgisch paspoort werd hij beschouwd als een niet-EU-speler en in die categorie had Toulouse de toegestane limiet al bereikt). “Toch heb ik er veel geleerd. Onze coach Pascal Dupraz was soms keihard voor mij, maar ik heb het nooit verkeerd opgevat. Neen, ik leerde er incasseren omdat ik wist dat hij in mij geloofde.”

Weiler zal het allemaal graag horen. Toch gelooft de Zwitser nog niet dat hij nu al iets met Lukebakio kan aanvangen. De flankaanvaller mag de trainingen bij Anderlecht niet hervatten met de A-kern. “Maar dat maakt niet uit”, vervolgt Lukebakio. “Ook bij de beloften wil ik het bestuur en de fans tonen dat ik veranderd ben. Het is aan mijnheer Weiler om dan te beslissen of ik nog een kans krijg.”

Voorbeeld Dimata

Voorlopig stelt Lukebakio elke uitleenbeurt dan ook uit. Charleroi, STVV en opnieuw Toulouse toonden nochtans al interesse. “Het klopt dat ik weer bij Toulouse terechtkan, maar er is nog niets beslist over mijn toekomst”, besluit de dribbelaar. “Anderlecht blijft de club van mijn hart, maar als het daar niet lukt dan wil ik best verhuurd worden. Zo is één van mijn grote voorbeelden nu mijn jeugdvriend Landry Dimata. We voetbalden nog samen bij de jeugd van Brussels en nu heeft Landry een toptransfer van Oostende naar Wolfsburg afgedwongen door zich goed te laten begeleiden en professioneel te gedragen. Een goeie inspiratiebron.”