Kans op belastingcontrole gehalveerd in drie jaar tijd

Door een forse daling van het aantal belastingscontroleursworden veel minder aangiftes grondig onderzocht. “Dit is ronduit alarmerend.”

De fiscus voerde vorig jaar 57.854 grondige controles op de personenbelasting uit. In datzelfde jaar waren er 6,9 miljoen belastingplichtigen. Slechts 0,8 procent van alle aangiftes werd dus grondig nagekeken.

Een cijfer dat meteen genuanceerd moet worden. De fiscus vult immers 2,2 miljoen aangiftes zelf in, het zogenaamde voorstel van vereenvoudigde aangifte. Het is logisch dat de ­fiscus die aangiftes niet opnieuw hoeft te controleren. Daarenboven is er ook een snelle screening op 2,2 miljoen aangiftes en gebeurt de controle niet willekeurig. Wie bijvoorbeeld zijn beroepskosten bewijst, loopt een grotere kans op controle.

Opvallend is wel dat het aantal grondige controles sterk gedaald is. In 2013 waren er nog 111.582 grondige controles op de personenbelasting, of dus bijna dubbel zo veel. De cijfers van de vennootschapsbelasting zijn gelijkaardig. De kans op controle ligt daar ­weliswaar hoger (14 procent), maar het aantal controles is in drie jaar tijd met een derde gedaald.

De belangrijkste oorzaak ligt voor de hand. Er zijn minder controleurs. Voor de personenbelasting waren er in 2013 nog 502 voltijdse controleurs. Twee jaar later waren dat er nog maar 314. De kans dat dit cijfer sindsdien toegenomen is, is klein.

“De situatie is ronduit alarmerend”, zegt vakbondsman Marc Nijs (ACV). “De mensen ­hebben geen tijd meer om iets uit te zoeken, en daardoor worden te weinig belastingen betaald. Terwijl elke ambtenaar veel meer binnenbrengt dan hij kost.”

De cijfers lijken dat te bevestigen. In 2014 leverden de grondige controles op de personenbelasting 444 miljoen euro op. Vorig jaar was dat 124 miljoen euro minder, een daling met 28 procent.

Hans D’Hondt, topman van de FOD Financiën, nuanceert. “Nu gebeurt een aantal correcties met automatische filters. Dat moest vroeger via een controle gebeuren, waardoor de opbrengsten toen hoger leken. Het aantal controles is dus niet altijd de relevantste parameter om de pakkans te berekenen.”

Geen kostenbesparing

Fiscaal expert Michel Maus (VUB) noemt de daling van het aantal controles “kortzichtig”. “Minder controleurs lijkt een kostenbesparing, maar dat is het niet. Bovendien is de complexiteit gestegen én je moet mensen het gevoel geven dat ze gecontroleerd worden. Anders werk je misbruiken in de hand.”