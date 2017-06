CLUBNIEUWS. Club Brugge dicht bij nog een nieuwe aanwinst, Genk stelt ultimatum voor sterkhouder

Club Brugge rondde dinsdag de transfer af van Marvelous Nakamba, maar het huiswerk van blauw-zwart is nog niet af. De West-Vlamingen staan namelijk dicht bij een overeenkomst met KV Mechelen voor Jordi Vanlerberghe. Racing Genk wil er dan weer alles aan doen om sterkhouder Alejandro Pozuelo te houden en stelde hem een ultimatum. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANDERLECHT. De Maio en Badji weg

Anderlecht hervat vandaag de trainingen zonder internationals, maar wel met twee jongeren. De meest opvallende is de Pool Jakub Kiwior, een 17-jarige linksback die RSCA vorig jaar al weghaalde bij GKS Tychy in zijn thuisland en omschreven werd als de Poolse Roberto Carlos. De tweede is Hannes Delcroix (18), de centrale verdediger die al enkele maanden bij de A-kern zit, maar ook kampt met een lichte blessure.

Van de 15 spelers die niet met de A-kern mogen meedoen is Anderlecht er ondertussen drie kwijt. Michael Heylen verhuist naar Zulte Waregem, middenvelder ­Stéphane Badji rondde zijn verhuur met aankoopoptie af aan het Turkse Kayserispor en voor Sebastien De Maio sleepte Anderlecht zowaar een definitieve verkoop aan Bologna uit de brand. De Fransman die vorig jaar na een ruzie met Weiler al werd uitgeleend aan Fiorentina, trekt nu voor zo’n 2 miljoen naar Bologna waar hij voor vier jaar tekent. Door de huurprijs en de transfersom recupereert Anderlecht nagenoeg zijn hele investering.

De kans dat we keeper Matz Sels vandaag al op de training zien is overigens nog niet zo groot. Paars-wit heeft een persoonlijk akkoord met de doelman, maar Newcastle wil de laatste details van de deal nog altijd niet afronden.(jug)

AA GENT. Vanhaezebrouck moet nog even wachten op verhuis naar “zijn” nieuw oefencomplex

Gent-coach Hein Vanhaezebrouck moet nog even geduld uitoefenen voor hij zijn geesteskind in gebruik kan nemen. AA Gent hervat morgen de trainingen, maar doet dat nog niet op het nieuwe oefencomplex in Oostakker.

De Buffalo’s willen daar ­alles tot in de details gebruiksklaar hebben voor ze verhuizen. De verhuis zal in elk geval voor 22 juli gebeuren, want dan hervatten de jeugdploegen die het huidige oefencomplex aan de ­Warmoezeniersweg volledig zullen inpalmen. Maandag vertrekken de Buffalo’s voor een midweek op teambuilding naar Jupille. (vdm)

CLUB BRUGGE. Van Rhijn terug naar Nederland?

Club Brugge-rechtsachter Ricardo van Rhijn wordt in Nederland nog steeds gelinkt aan Feyenoord. Door het vertrek van Rick Karsdorp naar AS Roma moet de Nederlandse kampioen wel op zoek naar een nieuwe rechtsachter, maar het supporterslegioen ziet Van Rhijn liever niet komen door zijn verleden bij aartsrivaal Ajax. Maandag had Van Rhijn na de training een gesprek met Leko, maar Man­naert gaf al aan dat er voor de (ongelukkige) rechtsachter een oplossing gezocht wordt. Bij een goed bod zal Club niet moeilijk doen, want het heeft met ­Palacios en Cools twee alternatieven op die ­positie. (jve)

Bolingoli op weg naar Austria Wien

Voor Boli Bolingoli (21) is er een oplossing in de maak. De tot linksachter omgetoverde linkerflankaanvaller vertoeft momenteel in Wenen waar hij onderhandelt met Austria Wien, vorig seizoen het nummer twee in Oostenrijk. Bolingoli mikt op een definitieve transfer naar de traditieclub die al 24 titels op haar palmares heeft staan. Bolingoli werd vorig seizoen door Club Brugge een half seizoen uitgeleend aan het Sint-Truiden van toenmalig trainer Ivan Leko, maar ontbrak maandag op de eerste training van blauw-zwart. Zijn toekomst ligt dus elders. Fran Brodic was er maandag in de schaduw van het Jan Breydelstadion overigens ook niet bij en is op weg naar Roeselare.(bfa, kv, gma)

Akkoord met KV Mechelen over Vanlerberghe dichtbij

Met het aantrekken van Marvelous Nakamba zit de rekrutering van Club Brugge er zeker nog niet op. KV Mechelen en Club Brugge zijn nog aan het praten over Jordi Vanlerberghe. Een akkoord op clubniveau is niet meer veraf. Met Vanlerberghe, die volgende week 21 wordt, wil Club anticiperen op een vertrek van Bjorn Engels en eventueel ook Stefano Denswil. Het jeugdproduct van KV Mechelen, dat zowel in een rol van defensieve middenvelder als verdediger uit de voeten kan, heeft al een hele tijd aangegeven alleen naar blauw-zwart te willen. AA Gent trok ook aan zijn mouw en gaf zich niet gewonnen, maar weet intussen ook dat het voor Vanlerberghe een uitgemaakte zaak is. De transfersom strandt ergens tussen 1,5 en 2 miljoen euro. (kvu)

LOKEREN. Kristinsson: “Tot laatste speeldag meestrijden voor Play-Off 1”

Een dag na Waasland-Beveren heeft ook Sporting Lokeren de voorbereiding op gang getrapt. Een dag na Waasland-Beveren heeft ook Sporting Lokeren de voorbereiding op gang getrapt.

Om 9 uur 50 – veertig minuten eerder dan voorzien – zetten in het spoor Runar Kristinsson 26 spelers hun eerste stapjes op het oefenveld van derdeprovincialer FC Daknam. Kristinsson liet zijn spelers meteen ruim twee uur zweten en droomt stiekem van een ticket voor Play-Off 1. “Ons doel is bij de eerste acht eindigen en tot de laatste speeldag meestrijden voor een ticket voor Play-Off 1. Daarvoor zullen we een hele grote stap moeten zetten”, beseft Kristinsson. “We hebben niet dezelfde mogelijkheden als ploegen uit de top zes. Dus als we bij de top acht willen horen, zullen we een heel goed seizoen moeten draaien.”(sks)

GENK. Ultimatum voor Alejandro Pozuelo

Gisteren zaten Patrick Janssens, CEO van Genk, en de zaakwaarnemer van Alejandro Pozuelo nogmaals rond de onderhandelingstafel om de toekomst van de Spanjaard te bespreken. Op die tafel lag het verbeterd contractvoorstel voor vier seizoenen, dat al eerder aan de sterkhouder van Genk was overgemaakt. Hij krijgt nog tot en met 30 juni de tijd om die nieuwe overeenkomst te tekenen.

Op die manier wil de club een welles-nietesspelletje voorkomen dat eventueel aansleept tot 31 augustus. Zet de 25-jarige Andalusiër effectief zijn handtekening, dan betekent dat een win-winsituatie voor beide partijen. Pozuelo is voor de duur van vier seizoenen verzekerd van een verbeterd salaris en Genk vangt een transfersom, indien de 25-jarige Andalusiër alsnog verkast vóór 2021.

In het andere scenario dat Pozuelo niet wil ingaan op het nieuwe akkoord, blijft het huidige contract voor de duur van twee seizoenen van kracht en is hij in 2019 een vrije speler. Maar ook dan is een transfer tijdens de huidige mercato onbespreekbaar voor de club. Eén, omdat er nu geen opstapclausule voorzien is in het contract, en, twee, omdat Genk volgend seizoen absoluut nog rekent op de diensten van zijn Spaanse spelmaker.

Genk voegt op deze manier de daad bij het woord. Het wil koste wat het kost zijn huidige kern samenhouden, wat strookt met de ambitie om op sportief vlak mee te doen voor een stek in de top drie. Eerder al werden een bod van Celta de Vigo op Trossard en eentje van Sevilla op Berge afgewimpeld. (rco)

Genk stelt sobere uitrusting voor

Racing Genk heeft gisteren op de jaarlijkse sponsoravond zijn shirts voorgesteld voor het komende seizoen. Op vraag van de fans werd gekozen voor een sobere, stijlvolle uitrusting. De truitjes zijn effen van kleur, zonder tekeningen of blokken: wit voor de thuismatchen, blauw voor de uitwedstrijden en zwart als derde kleur om eventuele discussies met tegenstanders te vermijden. De doelmannen kunnen kiezen uit vier kleuren: groen, geel, rood en zwart. De sponsors hebben meegedacht in het concept. Hun namen zijn op een niet schreeuwerige, subtiele manier in de shirts ingewerkt. (rco)

STANDARD. Pocognoli: “Standard zal vijf jaar nodig hebben om weer top te zijn”

Sébastien Pocognoli is back! De linksachter, met het hart op de tong, vertelt in een openhartig gesprek waarom hij terugkeert naar de Vurige Stede en hoe Standard weer tot de top van het ­Belgische voetbal kan horen. “De basis van het nieuwe Standard is de jeugdacademie.”

Geen enkele nieuw­komer bij Standard op de eerste training aan de Academie Robert Louis-Dreyfus. Sébastien ­Pocognoli, de enige aanwinst tot nu toe, geniet nog van vakantie na een slopend seizoen bij de Engelse tweedeklasser Brighton & Hove Albion. Met de Seagulls beukte hij de poort naar de Premier League open, maar een verlengd verblijf zat er niet in. Na omzwervingen bij Hannover 96 en West Bromwich had Pocognoli gewoon zin om naar zijn heimat terug te keren.

“Standard heeft leiders en grote persoonlijkheden nodig. Ik had mij voorgenomen mijn verantwoordelijkheid te nemen als ik de kans kreeg om terug te keren naar Standard en dat zal ik ook doen. Niet door de kleedkamer bij elkaar te schreeuwen – zo’n type ben ik niet. Ik zal het voorbeeld geven met mijn gedrag. Ik denk dat het bestuur ook spelers zoekt die zich voor een paar jaar willen engageren bij de club. De supporters moeten zich opnieuw kunnen identificeren met de spelers. De nationaliteit is niet van belang, wel de mentaliteit. Waarom niet meer Luikenaars aantrekken of spelers met het DNA van de club? Als je tijdens elke transferperiode spelers aantrekt met een verkeerde mentaliteit dan klopt er iets niet… De supporters moeten ook weten waar de club naartoe gaat. Dat wil zeggen: een duidelijk beleid uitstippelen, een rechte lijn trekken en zich daaraan houden. Geen parallel beleid meer gaan voeren. Het is geen kritiek, maar een vaststelling.

Ondanks de sportieve malaise van de voorbije twee seizoen verwacht Pocognoli dat Bruno Venanzi de club weer recht kan trekken.

“Venanzi heeft het tot nu toe goed gedaan, maar er wacht hem nog een loodzware taak. Ik denk dat Standard vijf jaar nodig zal hebben om terug te keren naar de top. Laat Venanzi rustig een nieuwe fundering leggen, met de jeugdacademie als stevig basis. Daar wordt nu te weinig mee gedaan. Het maakt mij droevig dat er niemand meer doorbreekt. ”(ela)”