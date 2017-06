In Brussel Centraal is dinsdagavond een terrorist doodgeschoten door militairen, die reageerden na een luide maar kleine ontploffing in het station. De dader, de 36-jarige Oussama Zariouh uit Molenbeek, had nog een zwaardere spijkerbom bij zich. Die kon hij gelukkig niet laten ontploffen. Volg het hier live.