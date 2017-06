Manchester United vrijgesproken in transfer Pogba maar... rol van Juventus wordt wel onderzocht

Manchester United heeft de regels niet overtreden bij het aantrekken van de Franse middenvelder Paul Pogba. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat wel een zaak beginnen tegen Juventus, de Italiaanse club waarvan ManU de 24-jarige Pogba overnam. Dat heeft een woordvoerder van de FIFA bevestigd tegenover sportzender ESPN.

De FIFA onderzocht de recordtransfer waarmee vorige zomer een bedrag van 105 miljoen euro was gemoeid. Dat gebeurde nadat klokkenluidersplatform Football Leaks had onthuld dat zaakwaarnemer Mino Raoila meer dan 40 miljoen euro zou hebben verdiend aan de transfer. Er zou sprake zijn geweest van belangenverstrengeling omdat de in Nederland opgegroeide Raiola bij de onderhandelingen de belangen van Juventus, Manchester en Pogba zou hebben behartigd. Juventus zou Raiola 27 miljoen euro hebben betaald.

“We kunnen bevestigen dat er een zaak is geopend tegen Juventus en niet tegen Manchester United”, stelt de woordvoerder.

De erg hoge commissie die Raiola ontving, doet vermoeden dat er is gezondigd tegen de regels van het third party ownership (TPO). De FIFA staat niet toe dat naast de twee betrokken clubs een derde partij met eigendomsrechten betrokken is bij een transfer. Als Juventus schuldig wordt bevonden, kan de Italiaanse kampioen en verliezend Champions Leaguefinalist een boete en zelfs transferverbod opgelegd krijgen.