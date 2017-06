Club Brugge rondt tweede transfer af op twee dagen tijd: Vanlerberghe komt over van KV Mechelen

Na het aantrekken van Marvelous Nakamba dinsdag rondde Club Brugge vandaag al een tweede transfer op twee dagen tijd af. KV Mechelen en Club Brugge hebben immers (eindelijk) een akkoord bereikt over Jordi Vanlerberghe. De 20-jarige middenvelder en belofteninternational zal, na het afleggen van medische testen, een contract voor vier jaar tekenen, dat meldt Blauw-Zwart op zijn website.

“Jordi Vanlerberghe is een polyvalente centrale middenvelder/verdediger die zich de voorbije 2 seizoenen liet opmerken bij KV Mechelen. Afgelopen seizoen brak hij door en ontpopte hij zich tot een sterkhouder bij Malinwa. Na het afleggen van zijn medische testen en het ondertekenen van het contract sluit Vanlerberghe aan bij de groep”, staat te lezen op de clubwebsite.

Vanlerberghe is een polyvalente middenvelder die ook centraal in de verdediging uit de voeten kan. Hij is een jeugdproduct van Malinwa en maakte zijn debuut in de eerste klasse in oktober 2012 in de met 3-0 gewonnen thuismatch tegen Lierse SK. Afgelopen seizoen ontpopte Vanlerberghe zich tot een sterkhouder Achter de Kazerne. Johan Walem beloonde zijn goede prestaties met een eerste selectie voor de Belgische U21 in maart.

Met Vanlerberghe, die volgende week 21 wordt, wil Club anticiperen op een vertrek van Bjorn Engels en eventueel ook Stefano Denswil. Het jeugdproduct van KV Mechelen had al een hele tijd aangegeven alleen naar blauw-zwart te willen. AA Gent trok ook aan zijn mouw en gaf zich niet gewonnen, maar de transfer naar Club was voor Vanlerberghe een uitgemaakte zaak. De transfersom zou ergens tussen 1,5 en 2 miljoen euro gestrand zijn.

Vanlerberghe paste alvast zijn Twitter-account aan: van @Jordikvm naar @jordi30_96, verwijzend naar zijn rugnummer en zijn geboortejaar.

Het is al de zevende transfer voor Club na German Mera (Deportivo Cali), Elton Acolatse (Westerlo), Erhan Masovic (Cuckarici), Emmanuel Bonaventure Dennis (Zorya Luhansk), Guillaume Hubert (Standard), Marvelous Nakamba (Vitesse).

