Saudische koning schuift kroonprins opzij en benoemt zijn zoon als opvolger

De Saudische koning Salman heeft woensdag zijn zoon Mohammed bij decreet benoemd tot kroonprins. De 31-jarige Mohammed wordt zo de eerste in lijn voor de troonopvolging. Hij verdringt op die positie zijn neef Muhammad bin Nayef, die door de koning opzij werd geschoven.

Mohammed Bin Salman, die bekendstaat als een hervormer, is aan een steile opmars bezig in het koninkrijk sinds zijn vader in januari 2015 de troon besteeg. Hij was al langer minister van Defensie en ook voorzitter van de raad voor economische zaken en ontwikkeling. Die raad superviseert Saudi Aramco, de grootste olieproducent ter wereld. Hij werd nu bovendien benoemd tot vicepremier.

Zijn benoeming tot kroonprins kreeg de steun van 31 van de 34 leden van de raad die zich over die benoemingen buigt.

Muhammad bin Nayef daarentegen is niet alleen kroonprins af, maar mag zich ook niet langer vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken noemen.