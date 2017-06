Wij trokken naar de nieuwe aanwinst van Club Brugge en brachten hem samen met zijn verrassende idool

Onze man nam kersvers Club Brugge-speler Jordi Vanlerberghe onlangs op sleeptouw om hem de dag van zijn leven te bezorgen. De jonge middenvelder houdt er immers een wel heel originele hobby op na: klassieke piano. U leest het goed! Klassieke piano dus, niet meteen een alledaagse hobby van de moderne voetballer. Schuilt er een Beethoven of Mozart in Jordi Vanlerberghe? Dave Peters trok op onderzoek en regelde en passant een ontmoeting met een van de grootste pianovirtuozen die ons land rijk is. Of Jordi rijp is voor de Koningin Elisabethwedstrijd, zie je hier…