Anderlecht moet water uitdelen aan aanschuivende fans

De Anderlecht-fans zien het na de 34e titel weer helemaal zitten: nadat de vrije verkoop van abonnementen vorig jaar nog wat tegenviel, was het vandaag aanschuiven geblazen aan de loketten. Gezien de zomerse temperaturen moest de club zelfs water uitdelen aan de wachtende mensen in de rij. Om 15u wordt op Anderlecht ook voor het eerst weer getraind maar die training is niet open voor het publiek.