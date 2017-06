Sergio Herman over verlies van zoontje: "Het is voor Ellemieke honderd keer erger"

Topkok Sergio Herman heeft in een interview voor het eerst verteld over het verdriet dat hij en zijn vrouw Ellemieke te verwerken kregen. Hun zoontje overleed in maart, kort voor de geboorte. "De eerste veertien dagen na de bevalling kwam ik zonder slaappil de nacht niet door", vertelt Sergio in een interview met het Nederlandse magazine LINDA.

"Het is voor Ellemieke wel honderd keer erger", zegt hij. "Zij heeft Josha in haar buik gevoeld, zij heeft helemaal naar dat ene moment toegeleefd.”

Josha overleed enkele weken voor Ellemieke was uitgerekend. "De eerste veertien dagen na de bevalling kwam ik zonder slaappil de nacht niet door en toen ik langzaam maar zeker weer begon te werken, stond ik elke avond onder de douche te kotsen van ellende omdat ik die verschrikkelijke beelden van de bevalling en ons dode kindje weer voor me zag”, vertelt Herman over die periode.

Toch gelooft Sergio dat hij en Ellemieke er sterker zillen uitkomen. "Wat wij samen hebben meegemaakt, heeft ervoor gezorgd dat we ons nog om heel weinig dingen echt druk maken.”