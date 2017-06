AA Gent stelt vanmiddag zesde aanwinst voor: Damien Marcq

AA Gent stelt vanmiddag een nieuwe aanwinst voor: te pakken. Damien Marcq van Charlero. AA Gent legde 2,5 miljoen euro op tafel voor de 28-jarige middenvelder. Een contractduur is nog niet bekendgemaakt.

De 28-jarige Fransman streek in juni 2013 neer in Charleroi en had er nog een contract tot eind 2020. Daarvoor speelde de verdedigende middenvelder - een van de sterkhouders van de Carolo’s - in eigen land voor Boulogne, Caen, Dijon en Sedan. Verwacht wordt dat Marcq samen met recordaankoop Franko Andrijasevic de lijnen mag gaan uitzetten op het Gentse middenveld.

Marcq wordt de zesde inkomende transfer van de Buffalo’s, na Mamadou Sylla (Eupen), Aboubakary Koita (Geel), Ricardo Avila (Chorrillo), Franko Andrijasevic (Rijeka) en Lior Inbrum (FC Ashdod).