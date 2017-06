Happiness versterkt zich met de AR/VR competentie van het voormalige Sevenedge

BLISS, de innovatieve makerstudio van Happiness, heeft er binnenkort een nieuwe expertise bij. De oprichters en aantal ex-medewerkers van de interactieve studio Sevenedge zal er het productieteam versterken. Vooral de knowhow van het team van Sevenedge op vlak van AR/VR is een troef voor het bureau.

Sevenedge staat al tien jaar in de voorlinie van de snel oprukkende technologische revolutie in de marketingsector, waardoor ze nu ook voorloper zijn in Belgie op het vlak van AR/VR. Zo realiseerden o.a. projecten voor het Historium in Brugge, C-mine Genk en TUI Benelux en zijn ze ook vandaag volop aan de slag voor nationale & internationale klanten op dat domein.

De digitale competentie van oprichters Frederiek Pascal en Dries Schaballie en hun medewerkers Kris Van Wallendael, Alexander Vervaet en Gregory Vanlerberghe verhuist nu naar Happiness.

Frederiek: “Na 10 jaar Sevenedge was het voor ons tijd voor een volgende stap waarbij we onze expertise konden inzetten in een groter verhaal. De visie van Happiness en de rol van ons team in de organisatie sprak ons meteen aan dus we kijken er naar uit om mee verder te werken aan de uitbouw van BLISS en dus ook Happiness”.

Dries: “We leven in een zeer interessant tijdperk in de geschiedenis van de digitale revolutie. We staan aan de vooravond van de democratisering van Mixed en Virtual Reality via smartphones en wearables. Dankzij de integratie bij Happiness hebben we nu de kans om onze technische en creatieve kennis toe te passen op een groter netwerk van klanten en cases. Onze kennis van deze technologie zorgt voor een compleet nieuwe immersieve en ongeëvenaarde klantenervaring. En klantenervaring is exact waar merken zich morgen meer en meer in kunnen onderscheiden.“

“Een aanwinst voor het bureau”, gaat CEO van Happiness Karen Corrigan verder. “Happiness heeft van in het prille begin ingezet op digitale innovatie. Cases als IQ Font, Eos Talking Tree en recent nog 2dehands.be Clickable Stickers... zijn daar een mooi voorbeeld van. We zijn steeds blijven verder timmeren aan die digitale weg. Met o.a. een rits developers bij BLISS in Saigon en sinds kort ook een volledig motion afdeling bij BLISS in Vilvoorde, assumeren we met Happiness de rol van ‘one stop agency’. Het in huis halen van de AR/VR-expertise is voor ons een hele logische stap in onze evolutie.”

Chief Innovation Officer Kris Hoet beaamt: “We zullen altijd blijven investeren in technologie en innovatie. Iedereen die de keynotes van Google, Facebook of Apple gezien heeft weet des te meer dat VR en AR de komende jaren een revolutie zullen betekenen voor de manier waarop we entertainment, retail, sport, cultuur, toerisme, zorg en andere menselijke belevenissen zullen ervaren. Dat we die knowhow nu intern kunnen aanspreken, biedt een waaier aan opportuniteiten.”