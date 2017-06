Politiebestorming woning Antwerpen staat los van Brussel, drie mannen opgepakt

Antwerpen - De politie is woensdagvoormiddag massaal uitgerukt naar het Statiekwartier en de omgeving van Antwerpen-Centraal. Een SRT-team viel een woning in de Breydelstraat binnen. Drie mannen werden opgepakt.

Een politiehelikopter circuleert al een hele tijd boven het Statiekwartier. De Breydelstraat en de Statiestraat zijn afgesloten. De bewoners van die straten mogen hun woningen niet uit.

Foto: SaRe

De Lokale Politie Antwerpen heeft sinds de verijdelde aanslag in Brussel-Centraal van dinsdagavond op verschillende plaatsen in de stad extra ploegen ingezet. Dat is onder meer het geval aan de treinstations, op de Meir en op de Sinksenfoor. Het incident in de Breydelstraat heeft echter niets te maken met de gebeurtenissen in Brussel-Centraal.

(lees verder onder de video)

Het station Antwerpen-Centraal is toegankelijk en er lijken geen problemen met het treinverkeer. Er zijn heel wat agenten en militairen in de buurt. In de afgesloten straat zijn zwaarbewapende agenten aanwezig, met kogelvrije vesten en helmen. Mensen die proberen buiten te komen, worden aangemaand om opnieuw naar binnen te gaan.

Drie mannen opgepakt

Er kwam woensdagochtend een melding binnen bij de politie dat er in de buurt van de Breydelstraat iemand met een wapen in de hand op een dak liep. De politie stuurde daarop een helikopter naar de locatie om de situatie vanuit de lucht in de gaten te houden. SRT-agenten vielen rond 11.25 uur een pand aan de Breydelstraat binnen. Zij pakten drie mannen op. Eén van hen kwam zelf naar buiten. De twee anderen werden door de agenten uit de woning gehaald.

Zij zouden “Het was maar een bolletjesgeweer” hebben geroepen naar de politie, melden getuigen.

Foto: SaRe

Ook Namen

Ook het station van Namen werd woensdag kort na 10.30 uur ontruimd nadat er een verdacht pakket gevonden werd. Dat heeft NMBS-woordvoerster Elisa Roux gezegd. Het treinverkeer rond Namen lag stil. de politie stelde een veiligheidszone in. Ook de ontmijningsdienst kwam ter plaatse.

De situatie is inmiddels onder controle en de toegang tot het station is vrijgegeven.

Foto: SaRe