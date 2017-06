GERUCHTEN. Madrileense clubs lonken naar spelers van Chelsea en Arsenal

De transfermarkt is officieel nog niet open, maar achter de schermen wordt al hard gewerkt aan enkele toptransfers. Het gonst dan ook van de geruchten. Zo praat Atlético met Chelsea over Costa en hebben The Blues een verrassende vervanger op het oog. We bundelen voor u de belangrijkste geruchten.

Atlético praat met Chelsea

Diego Costa moet vertrekken bij Chelsea, dat liet de Spaanse aanvaller onlangs zelf weten. Atlético Madrid wil hem graag terughalen,maar zit met een transferverbod opgescheept. Desondanks meldt Daily Mirror dat de club van Yannick Carrasco gesprekken heeft aangeknoopt met Chelsea omtrent een overgang. Het plan is om Costa eerst uit te lenen, zodat de spits vanaf 2018 wel voor de Spaanse topclub kan aantreden. Atlético zou maar liefst 56 miljoen euro veil hebben voor zijn ex-speler, die het in 2014 naar Londen liet verkassen.

The Blues zouden bovendien de clubkas van Juventus willen spijzen, als we Corriere Della Sera mogen geloven. De Engelse landskampioen zou maar liefst 120 miljoen euro willen betalen voor de komst van Leonardo Bonucci en Alex Sandro.

Sanchez opvolger van Ronaldo?

Alexis Sanchez showde dan wel het nieuwe shirt van Arsenal, de geruchten over een vertrek blijven aanhouden. Bayern München en Manchester City werden al genoemd, maar nu wordt de Chileen ook gelinkt aan Real Madrid. Don Balon meldt dat De Koninklijke wil proberen om Sanchez te strikken als Cristiano Ronaldo effectief moest vertrekken. Daily Record weet dan meer dat Manchester United de enige ploeg is in Engeland waar Ronaldo mogelijk naartoe zou gaan.

Arsenal gaat er wel vanuit dat Sanchez blijft, al moet hij net als Özil zijn contract verlengen willen The Gunners de twee volgende zomer niet gratis zien vertrekken. Barcelona wil dan weer Hector Bellerin aantrekken, maar The Independent weet dat Arsenal niet van plan is mee te werken aan een transfer.

Probleem voor Lukaku? Chelsea denkt aan Bayern-spits

Naar alle verwachting keert Romelu Lukaku deze zomer terug naar Stamford Bridge, al zou er zomaar een kink in de kabel kunnen komen. Daily Mirror meldt namelijk dat Chelsea ook zou aftasten of het Robert Lewandowski naar Londen kan halen. De 28-jarige Pool scoorde dit seizoen 30 keer, maar greep alsnog naast de titel van topschutter en dat viel hem zwaar. Hij uitte dan ook kritiek op zijn ploegmaats, die hij verweet dat ze niet genoeg deden om hem aan die titel te helpen. Makelaar Maik Berthal bevestigde dat Lewandowski teleurgesteld was.

Liverpool blijft actief

Mo Salah is al op weg naar Anfield, maar de honger van The Reds blijft groot. IB Times weet dat Klopp een grote fan is van Lucas Moura en die liet zopas weten dat hij open staat voor een vertrek bij PSG. Liverpool zou daarom een bod van 30 miljoen euro voorbereiden.

Foto: Photo News

Lyon wil ex-speler Standard

Manchester City lijkt een oplossing te vinden voor Eliaquim Mangala. De 26-jarige verdediger, die zijn doorbraak beleefde bij Standard, belandde in 2014 bij The Citizens, maar kon daar zijn goede prestaties van bij FC Porto niet bevestigen. Afgelopen seizoen werd hij bij Valencia gestald, Nu biedt Lyon volgens Daily Mail een uitweg.

City wil Alves én Walker

Dani Alves zou al persoonlijk rond zijn met Manchester City waar hij verenigd wordt met coach Pep Guardiola. Maar desondanks zouden The Citizens met Kyle Walker nog een tweede rechtsachter willen aantrekken, weet Daily Star. De Engelse international was het afgelopen seizoen titularis bij Tottenham, maar leek op het einde van het seizoen plots in conflict te liggen met coach Mauricio Pochettino. Een makkelijke deal wordt het alvast niet, want Spurs-eigenaar Daniel Levy staat er om bekend keihard te zijn in onderhandelingen. Hij wijkt dan ook niet af van de vraagprijs van 45 miljoen pond. In het Etihad Stadium ligt voor Walker een loon van 100.000 pond per week klaar.