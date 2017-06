Officieel: overbodige De Maio verlaat Anderlecht voorgoed

Sebastian De Maio trekt de deur bij Anderlecht definitief achter zich dicht en verkast naar het Italiaanse Bologna. Dat hebben de Brusselaars woensdag bevestigd op de clubwebsite.

De 30-jarige Frans-Italiaanse centrale verdediger streek begin vorig seizoen neer in het Astridpark. Hij kwam over van Serie A-club Genoa en ondertekende een vierjarig contract bij de Belgische recordkampioen. De Maio werd bij paars-wit meteen als nieuwe leider van de defensie onthaald, maar in zijn eerste wedstrijden bij zijn nieuwe club kon hij niet overtuigen en er was ook sprake van een dispuut met coach René Weiler.

Half augustus werd de verdediger uitgeleend aan Fiorentina, nu trekt hij definitief naar Bologna. De nummer vijftien van afgelopen seizoen in de Serie A heeft zelf nog niet gecommuniceerd over de overgang.