Hugo Broos ergert zich op Confederations Cup: “Rusland heeft nog veel werk voor WK”

Hugo Broos ziet nog heel wat ruimte voor verbetering bij de organisatie van de Confederations Cup in Rusland. De bondscoach van Kameroen uitte woensdag tijdens een persmoment in Sint-Petersburg zijn ongenoegen over de vele vertragingen in het tijdschema, waardoor trainingen en maaltijden niet op het geplande uur kunnen doorgaan.

Broos en Oostende-speler Sebastien Siani daagden woensdag te laat op voor een persconferentie maar benadrukten dat de fout daarvoor niet bij de Kameroense delegatie lag.

“Dit is niet onze schuld. Het is al de tweede keer dat ik mij erger”, stak Broos van wal. “In Moskou kwamen we een uur te laat aan in het stadion door het verkeer en gisteren kenden we hetzelfde probleem. Allereerst kwam de bus 45 minuten te laat toe aan het hotel. Daarna kwamen we vast te zitten in het verkeer in Sint-Petersburg.”

“Ik zit hier echt verveeld mee”, vervolgde Broos. “Er wordt een bepaald schema opgemaakt. Maar als je dan pas om 10 uur ‘s avonds in het hotel toekomt en nog moet eten, is dat erg vervelend. Met het oog op het WK van volgend jaar moet er gewerkt worden aan de transfers richting de stadions.”

De voormalige Rode Duivel klaagde ook nog aan dat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Africa Cup in Gabon, er geen politiebegeleiding voor de spelersbussen is voorzien. Dat terwijl het verkeer ter plaatse, aldus Broos, “een ramp” is.

“We moeten winnen”

Kameroen speelt morgen/donderdag in Sint-Petersburg tegen Australië. Zondag startte de winnaar van de Africa Cup zijn toernooi met 0-2 verlies in Moskou tegen Chili.

“We moeten winnen als we onze kansen op kwalificatie willen behouden”, besefte Broos. “Als we niet winnen, is het voorbij voor ons. We weten wat ons te doen staat, maar het wordt moeilijk want Australië is een lastige opponent. Ze zijn heel enthousiast en beschikken over een grote vechtlust.”

Australië verloor zijn eerste match met 3-2 van Duitsland. Op de slotspeeldag in groep B staan Kameroen/Duitsland en Chili/Australië op het programma. De top twee stoot door naar de halve finales.