KV Mechelen laat ook smaakmaker Verdier vertrekken naar Eupen

Na Jordi Vanlerberghe (Club Brugge) laat KV Mechelen nog een smaakmaker gaan: Nicolas Verdier trekt naar AS Eupen.

De 30-jarige Verdier kwam in 2015 naar de Jupiler Pro League, hij ruilde toen de Franse tweedeklasser Brest voor Malinwa. Bij KV was hij in twee seizoenen goed voor 72 wedstrijden, 19 doelpunten, 8 assists en behoorlijk wat spektakel. “Ik kijk echt uit naar deze nieuwe uitdaging en wil zo veel mogelijk doelpunten maken. Deze ploeg heeft vorig seizoen al bewezen dat het de mogelijkheden heeft om zich in de hoogste afdeling te ontwikkelen en daar wil ik mijn steentje toe bijdragen”, verklaart Verdier op de clubwebsite.

“Nicolas is een snelle aanvaller die voortdurend voor dreiging zorgt”, klinkt het bij coach Jordi Condom. “Hij is een ervaren krijger die altijd in dienst van de ploeg speelt.”