Tom Boonen debuteert als co-commentator in Halle-Ingooigem: “Ik denk wel dat ik wat van de koers ken”

Tom Boonen keert vandaag even terug in de koers...als co-commentator bij Halle-Ingooigem. “Ik ga proberen af en toe iets zinnig te zeggen”, zei hij vooraf.

Als renner liet Tom Boonen nooit grootste dingen zien in Halle-Ingooigem, want hij haalde nooit de top tien. “Ik heb hier wel een paar keer gereden”, zei Boonen bij VTM Nieuws. “Het probleem was dat we meestal uit de Ronde van Zwitserland kwamen. Dan namen we Halle-Ingooigem er tussen de trainingen nog bij, met het oog op het BK. Dus deze koers was nooit een doel op zich.”

Boonen kijkt uit naar zijn eerste wedstrijd als (co-)commentator. “Ik heb er zin in, het is eens iets anders dan normaal. Hopelijk is het leuk. Het is de eerste keer terug in de koers en zelfs de eerste keer dat ik naar een koers ga kijken waar ik zelf niet aan deelneem. Ik ga proberen af en toe iets zinnig te zeggen, ik denk wel dat ik wat van de koers ken. We zullen straks zien of dat echt zo is.”

Halle-Ingooigem, de vijfde manche van de Napoleon Games Cycling Cup, is de laatste grote wedstrijd voor het Belgische Kampioenschap dat zondag 25 juni plaatsvindt in de straten van Antwerpen.

Volg hier Halle-Ingooigem LIVE van start tot finish, met een livestream vanaf 15u30!