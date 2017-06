Zeventien spelers tekenen present op eerste training Standard

Na twee dagen van fysieke en medische tests, hebben zeventien Rouches woensdagochtend om 10 uur present getekend voor de eerste groepstraining van Standard in de voorbereiding op het seizoen 2017-2018.

Onder leiding van de nieuwe coach Ricardo Sa Pinto trainden de spelers ongeveer anderhalf uur voor open publiek. Ook de tientallen aanwezige supporters zagen geen enkel nieuw gezicht verschijnen op het zonovergoten oefenveld van de Académie Robert Louis Dreyfus. Sébastien Pocognoli is tot dusver de enige inkomende zomertransfer van de Rouches en hij wordt pas volgende week aan de oevers van de Maas verwacht.

De training bestond uit loopsessies met en zonder bal en een kort wedstrijdje op het einde. Onder anderen Alexander Scholz, Jonathan Legear, Benito Raman, Orlando Sa en Junior Edmilson waren van de partij. De twee doelmannen, Jean-François Gillet en Arnaud Bodart, maakten kennis met de nieuwe keeperstrainer Ricardo Pereira. Ook assistent-coach Rui Mota en fysiek trainer José Gomes ontdekten hun nieuwe werkomgeving in het gezelschap van T3 Éric Deflandre. Woensdagavond om 18 uur staat de tweede trainingssessie op het programma.

Acht spelers, bij wie Konstantinos Laifis, Milos Kosanovic, Valeriy Luchkevych en Razvan Marin, sluiten aan bij de groep op 26 juni. Ishak Belfodil was er niet bij wegens familiale omstandigheden. Ook Collins Fai ontbrak, aangezien hij momenteel de Confederations Cup afwerkt met Kameroen. Mathieu Dossevi werd in mei geopereerd aan de enkel en is volop aan het revalideren. Volgens de medische staf zou hij binnen een tiental dagen opnieuw kunnen beginnen trainen.

Mohamed Yattara, die terugkeerde van een uitleenbeurt aan Auxerre, en Benjamin Tetteh, die het voorbije seizoen verhuurd werd aan het Tsjechische FK Slovácko, sluiten aan bij de C-kern. Standard hoopt tegen het einde van de transfermarkt een oplossing gevonden te hebben voor de twee overbodige spelers.

De eerste oefenwedstrijd van Standard staat gepland op 24 juni om 19 uur op het veld van Royal Aywaille FC uit de derde amateurklasse.

Sa Pinto: “Ik eis constant engagement van mijn team”

Ricardo Sa Pinto kon woensdag tevreden terugblikken op zijn eerste training als hoofdcoach van Standard. Sa Pinto maakte van de gelegenheid meteen gebruik om de puntjes op de i te zetten. “Ik wil dat mijn spelers zich op elk moment voor honderd procent geven”, opende de Portugese coach.

“Trainingen of wedstrijden, ik wil dat spelers zich altijd voor de volle honderd procent geven”, legde Sa Pinto uit. “De komende weken gaan ons toeleggen op het fysieke aspect en het spel zelf. De volgende dagen zal ik de spelers evalueren. Iedereen begint vanaf nul en zal zijn kans krijgen.”

De voorbereiding is nog maar net begonnen, maar de oud-Portugees international, heeft zijn doel al duidelijk voor ogen. “Ons belangrijkste objectief is play-off I halen. Ik wil het team beter maken, organisatie in het spel brengen en alles geven om zoveel mogelijk wedstrijden te winnen.”

De Luikse kern is momenteel nog niet compleet, maar Sa Pinto verwacht dat daar snel verandering in komt. Hij maakte het sportief directeur zelf ook een lijstje met mogelijke versterken over. “Olivier is op de oogte welke karakteristieke kenmerken ik in een speler apprecieer. Ik ken het budget van de club en wil daarnaar handelen.”