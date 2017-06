Genk kiest opnieuw voor Australische keeper

Bij Racing Genk wordt het naar goede gewoonte niet bevestigd. Maar als er op de Confederations Cup geen ongelukken gebeuren met de derde doelman van de Aussies, wordt Danny Vukovic - zo heet de 32-jarige man - de opvolger van zijn landgenoot Mathew Ryan. Alle partijen hebben daarover een akkoord bereikt. Het is enkel nog wachten op het resultaat van de noodzakelijke medische tests. Dat wordt iets voor ten vroegste volgende week.

Volgens de media Down Under zou Vukovic eerstdaags in Genk zijn handtekening zetten onder een overeenkomst voor drie seizoenen. Met de transfer zou een bedrag van één miljoen Australische dollar oftewel een kleine 700.000 euro gemoeid zijn.

De ‘Socceroos’ hebben op de Confederations Cup nog minimaal twee wedstrijden te gaan: vandaag tegen het Kameroen van Hugo Broos, zondag tegen Chili.