Youri Tielemans krijgt een nieuwe ploegmaat, en die liet al héél wat fraais zien...

De Franse landskampioen AS Monaco blijft de kaart van de jeugd trekken. Nadat het eerder al Youri Tielemans en Soualiho Meïté overnam van Anderlecht en Zulte Waregem, ging het woensdag shoppen bij de jeugdploeg van FC Barcelona. Monaco strikte de Spaanse aanvaller Jordi Mboula (18), en die kan al heel wat adelbrieven voorleggen op jonge leeftijd.

Dit jaar schitterde Mboula namelijk al met Barcelona op de UEFA Youth League. In de wedstrijd tegen Dortmund rolde hij vier spelers op in een flitsende aanval, inclusief een Zidanneke. Hij scoorde zes doelpunten op het toernooi en werd prompt opgeroepen voor het Spaanse elftal U19. Nu is hij helemaal klaar om door te breken, en waar kan dat beter dan bij Monaco, de ploeg die dit seizoen vriend en vijand verbaasde met een jeugdig elftal?

“Ik heb met mijn transfer naar Monaco gekozen voor een nieuwe etappe in mijn carrière”, vertelt de Spaanse jeugdinternational op de clubwebsite. “Ik heb bij de jeugd van Barcelona veel opgestoken en Monaco is de ideale ploeg om mijn ontwikkeling voort te zetten. Ik voel me klaar om het shirt van een van de grootste Europese clubs te dragen.”