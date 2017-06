Niet Mbo Mpenza, maar Duitser wordt nieuwe sportief directeur bij Moeskroen

Luingne / Mouscron / Moeskroen / Dottignies / Dottenijs / Herseaux / Mouscron / Moeskroen / Dottignies / Dottenijs / Mouscron/Moeskroen / Dottignies/Dottenijs - Jürgen Röber is de nieuwe sportief directeur van eersteklasser Excel Moeskroen. Dat maakte de club woensdag op haar website bekend. De 63-jarige Duitser heeft vooral als trainer veel ervaring, onder meer bij verschillende clubs in de Bundesliga.

Na het afscheid van het duo Yuri Selak en Humberto Piva, die tot in mei de sportieve leiding van Moeskroen in handen hadden, circuleerden verschillende namen als kandidaat-opvolger. Onder meer Mbo Mpenza werd genoemd, maar het werd dus Röber. Hij speelde zelf nog bij Bayern München, Werder Bremen en Bayer Leverkusen en was later trainer bij onder meer Stuttgart, Hertha Berlijn, Wolfsburg en Borussia Dortmund. De Duitser deed na zijn trainersloopbaan ervaring op als sportief directeur bij het Turkse Osmanlispor.

CEO Paul Allaerts reageert op de website van Moeskroen erg tevreden op de aanstelling van Röber. “Hij heeft het ideale profiel. Hij heeft een schat aan ervaring en is een succesvol leider.”