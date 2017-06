Roda JC stelt Robert Molenaar aan als nieuwe hoofdcoach

Eredivisie-club Roda JC heeft woensdag Robert Molenaar aangesteld als nieuwe hoofdcoach. Dat maakte de club uit Kerkrade op haar website bekend. Molenaar tekende in het Parkstad Limburg Stadion een contract voor één seizoen, met een optie op nog een seizoen.

Molenaar was als hoofdtrainer de afgelopen twee seizoenen succesvol werkzaam bij eerste divisie-club FC Volendam. Daarvoor was hij onder meer assistent-trainer bij NEC en werkzaam in de jeugd van AZ. Als speler kwam Molenaar uit voor FC Volendam, Leeds United, Bradford City en RBC Roosendaal.

“In de zoektocht naar een geschikte hoofdtrainer zijn we na een zorgvuldig proces uitgekomen bij Robert”, legde technisch directeur Harm van Veldhoven uit. “Zijn komst betekent voor ons de gewenste invulling voor de positie van hoofdtrainer. Het is een Nederlandse coach die het Nederlands voetbal kent en die door de jaren heen al de nodige ervaring heeft opgebouwd als speler en als trainer. Wij zijn erg blij dat hij voor ons gekozen heeft want het is een trainer die past binnen onze visie en filosofie.”

Roda JC kon zich afgelopen seizoen pas via de nacompetitie redden. Het nam nog voor het einde van het seizoen afscheid van Yannis Anastasiou, die toen al getekend had bij Kortrijk voor volgend seizoen. Roda dacht ook aan Peter Maes, maar die was te duur.