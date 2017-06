96 potten choco en 1.498 figuranten: het 22ste seizoen van Thuis in indrukwekkende cijfers

Het zijn hoogdagen voor de liefhebbers van de Vlaamse dagelijkse fictiereeksen. Zowel ‘Thuis’ als ‘Familie’ gaan in een eindsprint naar de apotheose van dit seizoen. Hoog tijd om televisiekijkend Vlaanderen onder te dompelen in de wereld van onze Vlaamse series, die dagelijks miljoenen kijkers in de ban houden. Deze keer zetten we enkele opvallende cijfers op een rij.

Het 22ste seizoen van Thuis loopt vrijdag op zijn einde, maar daar komt heel wat bij kijken. Als je dat in cijfers ziet ben je des te meer onder de indruk. Want wist jij dat er 1.498 figuranten de revue passeerden dit seizoen, van allerlei leeftijd: van amper twee weken oud tot 80 jaar? Of dat de runner in totaal liefst 41.000 km heeft afgelegd? Of dat er zo’n 96 potten choco aan te pas kwamen maar ook 1600 kg fruit?

