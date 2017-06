Na familietwist over erfenis: gezin met dertien kinderen wordt op straat gezet

Diest - Begin juli dreigt een gezin met dertien kinderen op straat te belanden. Hun huis is verkocht maar niemand wil een andere woning aan hen verhuren. Aan de basis van de problemen ligt een familietwist over de erfenis.

In de Vossellaan in Schaffen dreigt een gezin met dertien kinderen begin juli op straat te belanden. “Het huis waar we momenteel in wonen, is vorig jaar openbaar verkocht”, zegt vader Patrick Roucourt. “Vorige week hebben we een brief gekregen van een gerechtsdeurwaarder. Die meldt dat we de woning eind juni moeten verlaten. Als dat niet gebeurt, worden we op 5 juli met onze kinderen op straat gezet.”

Patrick Roucourt is niet van plan om in te gaan op de aanmaning van de gerechtsdeurwaarder. “Ik heb geen alternatief”, zegt hij. “We zien wel wat er gebeurt. Normaal moesten we al in februari verhuizen maar toen was de betekening niet in orde. Ik ga nu verder overleggen met onze advocaat.”

De betwisting over de woning sleept al jaren aan. Het huis waar het gezin van Patrick Roucourt en zijn echtgenote Christel Gerritsen wonen, was eigendom van vader Roucourt. Patrick beweert dat zijn vader het huis voor hem gekocht heeft. “Bij zijn overlijden bleek echter dat er geen officieel document was om dat te bevestigen”, zegt Roucourt. “Mijn moeder en mijn drie broers eisten hun deel van de erfenis op en daarom werd het huis openbaar verkocht.”

Zelf geen geld genoeg

Die verkoop bracht 105.000 euro op. Het gezin van Patrick Roucourt beschikte niet over de financiële middelen om zelf een bod te doen. “Mijn man krijgt een uitkering van het ziekenfonds”, zegt echtgenote Christel Gerritsen. “Zelf heb ik geen inkomen.”

Christel heeft geen idee hoe ze nu verder moeten. “We hebben de belofte van mijn schoonvader altijd geloofd”, zegt ze. “Mijn schoonmoeder geeft echter niet toe. Zij zit ondertussen in een bejaardentehuis en ze is dementerend. De zaak is daardoor in handen van een bewindvoerder en die drijft gewoon de procedure door. We zijn ondertussen al naar een twintigtal woningen gaan kijken maar geen enkele eigenaar wil aan ons verhuren. Allicht omdat we te weinig aantoonbaar inkomen hebben. Ze kijken enkel naar de uitkering van mijn man, maar het kindergeld bijvoorbeeld tellen de verhuurders niet mee.”

Zekerheid van betaling

Vader Roucourt haalt ook hard uit naar het OCMW van Diest. “Ze willen ons niet helpen”, zegt hij.

OCMW-voorzitter Willy Goos (SP.A-Groen) spreekt dat echter manifest tegen. “We gaan alles doen om het gezin te helpen”, zegt hij. “We beschikken over een aantal doorgangswoningen maar die zijn niet geschikt voor een gezin met zoveel kinderen. De woningnood is momenteel schrijnend en we krijgen bijna dagelijks aanvragen voor hulp. Als er echter eigenaars zijn die willen verhuren aan deze mensen, willen we, binnen de mogelijkheden die we hebben, zekerheid van betaling geven aan de verhuurders. "