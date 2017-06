Borussia Mönchengladbach huurt Reece Oxford van West Ham

Verdediger Reece Oxford trekt voor een jaar op uitleenbasis naar Borussia Mönchengladbach. Dat meldt de Duitse club op haar website. De 18-jarige Engelsman van West Ham werd de afgelopen maanden al aan Reading uitgeleend.

Oxford maakte op 16-jarige leeftijd zijn debuut in de Premier League voor West Ham. Sindsdien slaagde hij er - onder meer door een enkelblessure - nog niet in om helemaal door te breken. Maar de verdediger geldt nog steeds als een groot talent. Hij kwam al 31 keer in actie voor de verschillende Engelse nationale jeugdteams.