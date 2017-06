KV Mechelen werkt eerste training met negentien spelers af, twee transfers in pijplijn

Mechelen - KV Mechelen heeft woensdagvoormiddag zijn eerste groepstraining in de voorbereiding op het nieuwe seizoen afgewerkt. Na het vertrek van Jordi Vanlerberghe (naar Club Brugge) en Nicolas Verdier (naar KAS Eupen) tekenden negentien spelers present op de oefenvelden van de Kleine Malinwa.

Zondag gaf KV Mechelen met de fandag al het startschot voor het seizoen 2017-2018, maandag en dinsdag werden de medische testen afgenomen. Coach Yannick Ferrera legde woensdag op de eerste training de nadruk op de fysieke paraatheid van zijn spelers, de bal kwam er amper aan te pas. “Dat is voor niemand aangenaam, maar het is noodzakelijk om een goede fysieke basis te hebben. Het technische en tactische werk is pas voor na de tweede week”, zei Ferrera.

KV Mechelen greep het afgelopen seizoen nipt naast zijn allereerste kwalificatie voor play-off I. Onder anderen Mats Rits en Vanlerberghe, die al tekende voor Club Brugge, speelden zich in de kijker. “Dat is een beetje het lot van een club als de onze”, beseft Ferrera. “Of er een vervanger moet komen voor Vanlerberghe? Het bestuur kent mijn mening hierover. De transfers van Andy Kawaya (RSC Anderlecht) en Nicklas Pedersen (KV Oostende) zouden in de komende dagen afgerond kunnen worden. Maar je kent de wetten in het voetbal: zolang het contract niet getekend is, bestaat het niet.”

Doelmannen Colin Coosemans en Anthony Moris, Jules Van Cleemput, Mats Rits, Sotiris Ninis, Dimitris Kolovos zijn geblesseerd en ontbraken op de eerste oefensessie. Randall Leal en Edin Cocalic hadden na het seizoen interlandverplichtingen en genieten nog van vakantie. Aanvoerder Seth De Witte werkte een individuele training af.