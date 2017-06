Burgemeester pleit voor veiligheid van zijn dorp: “Deze man deed in zijn eentje onze criminaliteitscijfers stijgen”

Oostrozebeke - Burgemeester Karl De Clerck is gisteren zelf naar de correctionele rechtbank getrokken om de belangen van zijn Oostrozebeke te verdedigen. De verzekering wilde geen advocaat betalen tegen serie-inbreker Oliver L. “Zijn diefstallen zijn een ware pest, ik moest hier zijn.”

Een burgemeester die zelf als burgerlijke partij naar de rechtbank trekt om er de belangen van zijn dorp te verdedigen. Het is ongezien, maar Karl De Clerck (CDV) deed gisteren op de correctionele rechtbank in Kortrijk wat van hem verwacht wordt als burgervader: zijn dorp verdedigen.

Op die rechtbank moest Oostrozebekenaar Oliver L. (39) zich verantwoorden voor de zoveelste diefstal in het dorp. In 2015 werd L. al veroordeeld voor een reeks diefstallen, maar dat kon hem niet tegenhouden. Op 5 mei sloeg hij opnieuw toe. “Ditmaal brak hij binnen in onze naschoolse kinderopvang De Wiemkes. Hij sloeg de glazen toegangsdeur aan diggelen, waarna hij een laptop en een muis meenam, goed voor opnieuw 1.000 euro buit.”

Onveiligheidsgevoel

Verzekeraar Ethias vond de diefstal volgens De Clerck te klein om een advocaat naar de rechtbank te sturen. “Die dief is echter een ware pest voor ons dorp. Daarom ben ik zelf naar de rechtbank gekomen, om onze belangen te verdedigen”, zegt De Clerck.

In het ontmoetingscentrum, de sporthal, het jeugdhuis, de pastorie: overal sloeg de dertiger de voorbije jaren toe. “Hij heeft in zijn eentje een groot onveiligheidsgevoel gecreëerd in ons dorp. Onze criminaliteitscijfers zijn alleen door hem fors toegenomen.”

Ontwenning

L. sloeg niet alleen in openbare gebouwen toe. Hij moest zich op de rechtbank ook verantwoorden voor een inbraak in een sociale woning in Oostrozebeke. “Hij had de bewoonster ergens opgemerkt in het dorp en wist dus dat ze niet thuis was”, zegt Guido Callewaert, de advocaat van het slachtoffer. “Daarop trok hij naar haar woning, gooide een steen door het raam en drong binnen om een laptop te stelen. Die laptop ruilde hij vervolgens met iemand voor wat flessen drank.”

Het is dat drankprobleem dat volgens de advocaat van L. aan de basis ligt van de problemen. “Hij laat zich begeleiden voor zijn alcohol- en drugsproblemen. Sinds dinsdag is hij hiervoor in het ziekenhuis opgenomen. Daarom vraag ik ook aan de rechtbank om geen strenge straf uit te spreken. Een behandeling lijkt me beter dan een effectieve straf, anders komt hij toch terug in Oostrozebeke terecht zonder dat zijn problemen echt zijn aangepakt.”

Oliver L. riskeert voor deze feiten een gevangenisstraf van 12 maand. Op 25 oktober weet hij welke straf hij krijgt.