Wegdek op E314 komt omhoog door hitte: “Snelweg pas donderdagochtend deels toegankelijk”

Aarschot - Op de E314 richting Lummen is ter hoogte van Aarschot het wegdek over de hele breedte omhoog gekomen door de hitte. De snelweg is er momenteel afgesloten. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer zal er nog donderdagavond grote hinder voelbaar zijn.

“Het verkeer richting Lummen moet de snelweg afrijden aan de afrit Aarschot. Daar moeten automobilisten de calamiteitenroute P volgen, waarna je via oprit 24 Bekkevoort opnieuw de snelweg op kan”, klinkt het bij het Vlaams verkeerscentrum.

Door het incident staat er een grote file. “De wachttijd is intussen opgelopen tot een klein uur”, aldus nog het verkeerscentrum.

Het Agentschap Wegen en Verkeer is ter plaatse en zal een voorlopige herstelling uitvoeren. Dat bevestigt woordvoerder Anton De Coster aan Nieuwsblad.be. “We starten in de loop van de nacht met herstellingswerken aan de pechstrook, want die is ook opgestuwd. We zullen er alles aan doen om die strook tegen de ochtendspits volledig operationeel te krijgen. De twee andere rijstroken zullen later op de dag een spoedherstelling krijgen met beton”, aldus De Coster.

Uitgezet door hitte

Omdat de herstelwerkzaamheden enige tijd in beslag zullen nemen, is de kans groot dat er donderdag nog een volledige dag hinder zal zijn op de E314 richting Lummen. “Het zal wellicht nog tot na de avondspits duren vooraleer we de snelweg volledig kunnen vrijgeven”, weet De Coster.

Het is niet de eerste keer dat er reusachtige barsten komen in het wegdek. “We zien het fenomeen vooral opduiken bij verouderde wegdektypes”, zegt De Coster. “Door de hitte kan het wegdek uitzetten en kan het gebeuren dat twee betonplaten zich tegen elkaar opduwen. In een extreem geval krijg je dan een opstuwing van het wegdek, zoals in Aarschot het geval is.”