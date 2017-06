Hartverwarmende beelden: Edith kan eindelijk de held bedanken die haar hielp na levensgevaarlijk ongeluk

Ronse - Wanneer Edith terugdenkt aan het ongeval dat op de E17 gebeurde met haar camper, krijgt ze nare herinneringen. Het had niet veel gescheeld of ze zou samen met haar kleinzoon de dood tegemoet gereden zijn. Maar twee mannen hielpen hen, waardoor de vrouw uit Ronse alleen maar met dankbaarheid terugdenkt aan het moment. Al enkele weken zoekt ze naar de identiteit van haar redders en nu kon Radio 2 Oost-Vlaanderen haar alvast herenigen met één van de twee mannen. En dat leverde een prachtig moment.

Toen Edith Moereels uit Ronse eind mei met haar camper op de E17 aan het rijden was om haar kleinzoon naar school te brengen, deed er een vrachtwagenchauffeur wild tekenen om aan de kant te gaan. Dat gebaar en die man zou twee levens redden die dag, want Ediths camper stond in brand.

Een man snelde meteen toe om te helpen blussen en haar kleinzoon naar school te brengen. De vrachtwagenchauffeur ontfermde zich over Edith, gaf haar een jas, drank en belde de hulpdiensten. Maar in alle hectiek vergat de dame de contactgegevens van beide heren te vragen, zodat ze hen niet kon bedanken.

Redder gevonden

Dankzij een oproep gisteren bij Radio 2 Oost-Vlaanderen en op de Facebookpagina van Radio2 Oost-Vlaanderen die 1500 keer gedeeld is, vonden we de man terug die haar kleinzoon naar school bracht: Jan Pollentier uit Kortemark.

Foto: Radio 2 Oost-Vlaanderen

Een reporter haalde Edith vanmorgen op bij haar thuis in Ronse en bracht haar naar een industriële bakker in Zele waar Jan, haar redder en held, aan het werk was. Edith en Jan waren allebei zeer blij en ontroerd door de ontmoeting. Edith bracht een attentie -wijn en een boek- mee voor Jan. En dat zorgde voor een fantastisch radiomoment.

Het verhaal zou voor Edith compleet zijn als ze ook nog de vrachtwagenchauffeur zou terug vinden om hem te bedanken. Kent u hem of weet u wie dat zou zijn? Stuur de informatie naar oproep@nieuwsblad.be