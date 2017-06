Diego Maradona maakt toekomstige ploegmaat De Bruyne en Kompany met de grond gelijk: “Wat een idioot!”

Dani Alves staat op een zucht van een transfer naar Manchester City, de ploeg van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany. De Braziliaanse rechtsachter was vorig seizoen actief bij Juventus en speelde er kampioen in Italië, daarvoor was de 34-jarige Braziliaan onder meer acht jaar actief bij Barcelona. Hij kan dus heel wat adelbrieven voorleggen, maar Diego Maradona is — om het zacht uit te drukken — geen fan.

Diego Maradona en Dani Alves hebben namelijk al even ruzie. Alves vertelde eerder deze maand op de Braziliaanse televisie dat hij Maradona namelijk een leugenaar vindt en dat de vergelijking tussen Messi en Maradona helemaal niet opgaat: “Je kan die twee niet vergelijken. Ik zou me schamen als ik een WK zou winnen door de Hand van God (het veelbesproken doelpunt van Maradona tegen Engeland in 1986, red.). Ik zou mijn zoon nooit kunnen zeggen dat ik op zo’n manier het WK had gewonnen. Diego Maradona heeft ons allemaal belazerd. Zo’n voetballer kan nooit een voorbeeld zijn voor jonge spelers.”

Die uitlatingen schoten in het verkeerde keelgat bij Diego Maradona en zijn familie, die op zijn beurt stevig uithaalde naar de rechtsback. “Dani Alves is een idioot. Hij is niet eens een echte rechtsachter. Cafu en Maicon, dat waren echte backs. Alves probeert 28 voorzetten per wedstrijd en daarvan lukken er maar vier. Schandalig. De enige reden waarom hij zo’n grote mond opzet, is omdat hij op een positie speelt waar niet eens voetbal gespeeld wordt. Een rechtsachter raakt de bal drie keer en maakt acht fouten per match.”

Ook de dochter van Maradona, Dalma, richtte zich vorig weekend tot Dani Alves met een uitgebreide Twitterpost. “Je kan inderdaad Messi en Maradona niet vergelijken. Maar dat is omdat ze beide topspelers waren. Je spreekt enkel over de Hand van God, maar heb je toevallig ook de andere goal gezien die mijn vader in die wedstrijd scoorde? Je vindt mijn vader geen voorbeeld voor de jeugd, maar ik denk dat mijn vader daarmee akkoord gaat. Hij wilde nooit een voorbeeldfunctie, maar deed gewoon zijn uiterste best. Het lijkt me het best dat je in de toekomst gewoon zwijgt, want je weet niet waarover je spreekt!”