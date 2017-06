Een date-aanzoek in de Giro en wat rappen in een promofilmpje. Victor Campenaerts (25) van LottoNL-Jumbo is een stuntman. Vlak voor het BK tijdrijden van vandaag ging de uittredende Belgisch kampioen voor ons uit de kleren om de lichamelijke opofferingen te illustreren die hij maakt om de wereldtop te halen in deze discipline. “Elke beweging betekent een verlies van aerodynamica. Bradley Wiggins was het schoolvoorbeeld. Enkel zijn benen bewogen.”