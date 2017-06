Boca Juniors werd dinsdagavond voor de 32ste keer Argentijns kampioen. De legendarische club met de opvallende blauw-gele shirts is de grootste club van Argentinië en één van de meest succesvolle teams in Zuid-Amerika.

Op 3 april 1905 kwamen enkele Italiaanse immigranten in Buenos Aires samen om een nieuwe voetbalclub op te richten. Enkele uren later was Boca Juniors geboren. De ploeg speelde de eerste jaren op amateurniveau, ...