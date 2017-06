Moeder en dochter laten zien hoe zelfs emoes perfecte huisdieren kunnen zijn

Geen katten of honden voor de Amerikaanse Alicia Speranza en haar elfjarige dochter Hailey. De moeder en dochter uit Walworth hebben hun hart verloren een veel exotischer huisdier. Maak kennis met Phoenix en Stella, twee emoes.

De vogels leven al samen met het gezin sinds ze enkele weken oud waren. Sindsdien is het duo onafscheidelijk geworden. “Phoenix kwam op 9 mei vorig jaar ter wereld”, vertelde Alicia. “We wilden ook een maatje voor Phoenix, dus gingen we op zoek naar een vrouwtje. Op 12 juni werd Stella uitgebroed, maar pas een maand later kregen we haar in ons bezit.”

Phoenix was erg opgewonden toen hij Stella voor de eerste maal ontmoette. “Hij pikte onmiddellijk op haar hoofd en leek snel te beseffen dat ze tot dezelfde vogelsoort behoorden”, aldus Alicia. Het mannetje werd ook de leider van beide emoes, wat voordelig was voor Alicia en Hailey. Phoenix volgde hen immers altijd en overal.

“Phoenix en Stella houden ervan wanneer Hailey in de buurt is”, liet de moeder ook weten. “Mijn dochter houdt ervan om te springen en te dansen, net zoals de emoes. Het is ongelofelijk om te zien hoe ze samen in het rond rennen. Ze is zo trots dat dit haar huisdieren zijn.”

Emoes zijn de op een na grootste vogels ter wereld en kunnen in de eerste weken tot wel vijf centimeter groeien. Een volwassen emoe kan uiteindelijk zelfs bijna twee meter groot worden.