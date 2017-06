Antwerp begint nieuw seizoen met overtuigende zege en negen goals in oefenpartij

Antwerp won op het veld van tweedeprovincialer Brasschaat zeer vlot de eerste oefenwedstrijd van het seizoen met een monsterscore (0-9). Björn Vleminckx opende de score voor The Great Old, Joeri Decquevy scoorde tweemaal.

Nieuwbakken trainer Laszlo Bölöni had zich voor deze eerste oefenwedstrijd van dit seizoen in de tribune gezet naast sportief directeur Luciano D’Onofrio, zodat hij een goed overzicht zou hebben. De coaching liet hij aan assistent Wim De Decker over, de wissels waren vooraf doorgesproken.

Laszlo Bölöni en Luciano D’Onofrio. Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

In een saai openingskwartier was de eerste kans zowaar voor Brasschaat toen Zidane een vrijschop van net buiten de rechthoek over kopte. Op een droog veld lag de balcirculatie van Antwerp te laag om Brasschaat uit verband te spelen. Pas op het halfuur was de 0-1 een feit via het hoofd van Vleminckx. Op slag van rust maakte Camus er met een afgeweken schot 0-2 van.

Elf nieuwe namen na rust

Na rust elf nieuwe namen en een switch van 4-2-3-1 naar 4-4-2. Jeugdspeler Younes Achter debuteerde op het middenveld van Antwerp. Een debuut dat hij al na tien minuten bekroonde met een knap doelpunt (0-3).

Alle spelers bij Antwerp kregen de kans om zich te tonen. Ook de spelers van wie de huurovereenkomst volgende week afloopt. Alexander Corryn (KV Mechelen), Stephen Buyl (Zulte Waregem) en Michael Lallemand (Kortrijk) moeten terug naar hun moederclub, maar krijgen nog een kans van Bölöni. Lallemand liet zich in negatieve zin opmerken met een onbegrijpelijke misser voor open doel. Al prikte hij er in het slot nog eentje binnen.

Na de 0-3 was de veer gebroken bij Brasschaat. Rond het uur maakten eerst Dequevy en later Hairemans er 0-5 van. Owusu, Limbombe, Dequevy en Lallemand diepten de score nog uit.

Vicepremier Jan Jambon kwam de aftrap geven in zijn thuisbasis Brasschaat. Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

ANTWERP: Kudimbana (46’ Jezina) - Daeseleire (46’ Dom), Koné (46’ Biset), Colpaert (46’ Duplus), Corryn (46’ Vansteenkiste) - Haroun (46’ Achter), Camus (46’ Hairemans) - Dierckx (46’ Limbombe), Buyl (46’ Lallemand), Binst (46’ Dequevy) - Vleminckx (46’ Owusu).

Doelpunten: 29’ Vleminckx 0-1, 45’ Camus 0-2, 55’ Achter 0-3, 57’ Dequevy 0-4, 60’ Hairemans (pen) 0-5, 66’ Owusu 0-6, 68’ Limbombe 0-7, 79’ Dequevy 0-8, 86’ Lallemand 0-9.

